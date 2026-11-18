Karlos Alkaraz savladao je Danila Medvedeva rezultatom 6:2, 6:4 u drugom kolu grupe "Ivan Lendl" na Završnom ATP turniru u Torinu i došao nadomak plasmana u polufinale.

Treći teniser svijeta odigrao je siguran meč i za 72 minuta stigao do druge pobjede u grupnoj fazi.

Alkaraz je od početka nametnuo svoj ritam, osvojio prvi set sa 6:2, a u drugom je nastavio u istom stilu i sa 6:4 okončao duel protiv petog igrača na ATP listi.

Špancu je ovo bio osmi trijumf u 11 međusobnih susreta sa Medvedevom, koji je sada u znatno težoj poziciji u borbi za mjesto među četvoricom najboljih.

U drugom susretu drugog kola grupe "Ivan Lendl" sastaće se Italijan Flavio Koboli i Amerikanac Frensis Tijafo, a taj duel biće odigran kasnije večeras.

Alkaraz je takmičenje započeo ubjedljivom pobjedom nad Tijafoom (6:2, 6:2), dok je Medvedev u prvom kolu bio bolji od Kobolija sa 7:6 (7:4), 6:3.

Odluka o konačnom plasmanu u grupi pašće u posljednjem kolu, koje je na programu u petak. Alkaraz će igrati protiv Kobolija, dok će se Medvedev sastati sa Tijafoom.

Završni ATP turnir u Torinu traje do 22. novembra, a osam najboljih tenisera sezone bori se za nagradni fond od 15,5 miliona dolara, piše RTS.