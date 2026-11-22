Mladi bračni par iz Buenos Ajresa napustio je gradski život i u planinama Kordobe sopstvenim rukama sagradio ekološku kuću od blata, slame i 5.000 staklenih flaša.

Tridesetjednogodišnja Ailu i njen partner Heronimo pretvorili su svoju želju u stvarnost kada su gradsku gužvu argentinske prijestonice zamjenili planinskim mirom provincije Kordoba.

U mjestu Los Orninjos, okruženom divljom i netaknutom prirodom, podigli su dom od 56 kvadratnih metara koristeći prirodne i odbačene materijale, uz domišljata rješenja koja štede energiju i čuvaju životnu sredinu.

Prirodni toplotni štit od staklenih flaša

Gotovo čitav objekat Ailu i Heronimo sagradili su sami, oslanjajući se na sopstveno znanje i ranije iskustvo u ekološkoj gradnji. Zidove su oblikovali starom tehnikom kinča, kojom se spajaju drvena konstrukcija i slama radi vrhunske termoizolacije.

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S obzirom na to da su zime u ovom planinskom pojasu oštre, prioritet im je bio prostor koji lako zadržava toplotu. Zbog toga se ispod samog poda krije jedno od najneobičnijih rješenja ugrađeno je preko 5.000 staklenih flaša koje formiraju vazdušni džep i djeluju kao izolator. Kuća takođe posjeduje prozore sa duplim staklima, zeleni krov prekriven rastinjem i solarni bojler.

Dom nastao spontano i bez nacrta

Enterijer odiše toplinom, dok brojni predmeti nose lični pečat jer su godinama čuvani u njihovim porodicama. Pojedini noćni ormarići pripadali su Ailuinoj baki, dok su preostali dijelovi namještaja, lampe i elementi restaurirani darovi kojima su dali novu funkciju.

Izgled kuće rađao se spontano u hodu, bez unaprijed nacrtanog arhitektonskog plana, prilagođavajući se konfiguraciji terena na osnovu brzih skica.

Bijeg od asfalta i plan za budućnost

Pre dolaska u Kordobu, Ailu je odrasla u južnim predgrađima Buenos Ajresa, a Heronimo u samom centru prijestonice. U Los Orninjos su prvi put došli prije četiri i po godine da pomognu prijateljima pri malterisanju, kada ih je ljepota predjela očarala i podstakla da tu započnu novi život.

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Zajedno su skoro šest godina, a od avgusta borave u kući koju su sami sazidali. Uz pomoć kompostiranja u dvorištu proizvode prirodno đubrivo i uzgajaju bogat voćnjak sa jabukama, trešnjama, breskvama, grejpfrutom, mandarinama i avokadom. U budućnosti planiraju izgradnju sličnih objekata i prenošenje iskustva o ekološkoj gradnji drugim ljudima, prenosi Kurir.