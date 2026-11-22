Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da otvorene granice uništavaju nacije i da bi previše blaga migraciona politika mogla predstavljati prijetnju postojanju države.

"Otvorene granice uništavaju nacije! SAD su bile veoma blizu da budu jedna od njih dok se ja nisam pojavio", napisao je Tramo na platformi "Trut sošl".

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On je više puta kritikovao druge zemlje, uključujući evropske saveznike zbog njihove blage migracione politike.

Više puta je pozivao na pooštravanje imigracione politike SAD i preduzeo je odgovarajuće mjere, prenosi Srna.

Odmah nakon inauguracije, potpisao je izvršnu naredbu kojom se proglašava vanredno stanje duž granice SAD i Meksika.

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Osim toga, najavio je da će da sprovede najveću operaciju u američkoj istoriji deportacije ilegalnih migranata, podsjetio je TASS.