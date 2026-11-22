Grad Zagreb saopštio je danas da će sa svim klubovima odbornika u Gradskoj skupštini razgovarati o zahtjevu porodice preminulog Kristijana Josipa Periša da se Klinika za psihijatriju „Sveti Ivan“ u Jankomiru preimenuje njemu u spomen.

Ova informacija objavljena je dan nakon što su se hiljade građana okupile na komemoraciji na Trgu bana Jelačića.

„Nakon tragične smrti Kristijana Josipa Periša i zahtjeva porodice da se Klinika za psihijatriju 'Sv. Ivan' preimenuje njemu u spomen, u dogovoru sa predsjednikom Gradske skupštine Grada Zagreba sprovešće se razgovori sa svim klubovima odbornika kako bi se razmotrio ovaj zahtjev, budući da odluku o preimenovanju bolnice donosi Gradska skupština“, odgovorili su iz Grada Zagreba na upit portala Indeks.hr.

Kristijan Josip Periš bio je tridesetdvagodišnji atletičar, kineziolog i trener paraoboranja ruke koji je radio sa djecom i osobama sa invaliditetom.

Region Komemoracija za Josipa Periša, okupljeni nosili bijele jastuke: 'Nećete nas ugušiti'

On je preminuo 21. oktobra u bolnici u Jankomiru tokom primjene mjera fizičkog sputavanja, nakon što je u tu ustanovu došao da potraži pomoć. Zbog sumnje na teško ubistvo u pritvoru su četvorica medicinskih tehničara, dok je nalaz zdravstvene inspekcije utvrdio nepravilnosti u postupanju. Na komemoraciji održanoj na glavnom zagrebačkom trgu, hiljade građana podigle su bijele jastuke u znak podrške porodičnoj inicijativi „Nećete nas ugušiti“.

Preimenovanje ove zdravstvene ustanove u Kliniku za psihijatriju „Kristijan Josip Periš“ jedan je od pet zahtjeva koje je porodica uputila nadležnim institucijama:

Izmjene propisa o mjerama prisile: Traže se izmjene Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama i Pravilnika o mjerama prisile kako bi se izričito zabranilo pokrivanje i pritisak na lice te svako postupanje koje otežava disanje. Takođe se traži obaveza da se svaka primjena prisile odmah prijavi nadležnoj državnoj komisiji, a svaka smrt ili teška povreda policiji.

Obavezan videonadzor

Zahtjev obuhvata uvođenje obaveznog videonadzora u svim prostorijama u kojima se sprovodi sputavanje, bez izuzetaka, uz čuvanje snimaka najmanje šest mjeseci.

Ispitivanje medicinskog osoblja

Traži se detaljno ispitivanje svih medicinskih tehničara, sestara i ljekara koji su bili u sobi tokom sputavanja Periša.

Provjera bolovanja

Porodica zahtjeva da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) i Hrvatska ljekarska komora provjere na osnovu čega su zaposlenima klinike odobrena bolovanja koja su otvarana nakon Periševe smrti.

Preimenovanje bolnice

Peti zahtjev odnosi se na promjenu naziva klinike čiji je osnivač Grad Zagreb, uz poruku porodice da žele da ustanova nosi Kristijanovo ime kako bi svako ko uđe na ta vrata znao zašto se pravila moraju poštovati, prenosi Indeks.hr.