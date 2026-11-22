Autor:ATV redakcija
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Državljanin Nepala ubijen je u objektu za smještaj stranih radnika u Zagrebu, a policija sa ubistvom povezuje dvojicu njegovih sunarodnika, saopšteno je iz zagrebačke Policijske uprave.
Tijelo tridesetosmogodišnjeg Nepalca pronađeno je u apartmanu na Savskoj cesti.
On je usljed povreda zadobijenih oštrim predmetom prošle noći preminuo na licu mjesta.
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Nad dvojicom 27-godišnjih Nepalaca sprovodi se kriminalističko istraživanje, prenose hrvatski mediji.
Policija je potvrdila da su sva trojica imala regulisan status boravka u Hrvatskoj.
(Srna)
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