Vozač "Audija" užičkih registarskih oznaka snimljen je danas u mjestu Bela Zemlja kod Užica kako pretiče drugo vozilo, i to preko duple pune linije.

Vozač automobila marke "Audi" ne samo da je prekršio saobraćajne propise već je i ozbiljno ugrozio bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.

Sve se dogodilo na dionici puta na kojoj je ograničenje brzine 50 kilometara na čas, dok se iz suprotnog smjera kretala kolona vozila, zbog čega je došlo do takozvanih "makazica".

Veća tragedija izbjegnuta je samo pukom srećom!

U Srbiji je za preticanje preko pune linije propisana novčana kazna od 15.000 do 30.000 dinara, uz šest kaznenih poena i zabranu upravljanja vozilom od najmanje tri mjeseca ili kaznu zatvora do 30 dana, piše Rina.

Snimak je objavljen na Instagramu, ali je ubrzo iz nepoznatih razloga uklonjen.