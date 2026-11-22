Član Savjeta Regulatornog tijela za elektronske medije (REM) Dubravka Valić Nedeljković izjavila je da je ovo regulatorno tijelo do sada izreklo 16 težih mjera protiv emitera.

Upozorila je da bi nastavak kažnjavanja mogao dovesti i do privremenog ili trajnog oduzimanja dozvole za emitovanje.

Kao primjer televizije koja bi se mogla suočiti sa takvom mogućnošću navela je "Informer".

Valić Nedeljković je o tome govorila u programu crnogorskog radija "Antena M", podsjećajući da REM izriče mjere zabrane emitovanja pojedinih programskih formata, a ne cijelom mediju.

Informer već kažnjavan više puta

"REM je do sada izrekao čak 16 težih mjera. To su mjere zabrane emitovanja određenih formata u trajanju od jednog do 15 dana. Mora se kazniti format, a ne cijeli medij", rekla je Valić Nedeljković.

Ona je objasnila da se sankcije primjenjuju postepeno, ali da njihovo nagomilavanje može dovesti do znatno težih posljedica po rad televizija.

"Naravno, to ide sada postepeno. Na kraju će, ako se ovako nastavi, i medij biti kažnjen privremenim ili trajnim gubitkom dozvole, kao što je, recimo, 'Informer'. To znate, zato što je on već sada nakupio četiri-pet kazni. I ne znam kako će se to na kraju završiti", izjavila je član Savjeta REM-a.

Njena izjava dolazi nakon više odluka Savjeta REM-a kojima su televiziji "Informer" zabranjivani pojedini programski sadržaji i oglašavanje.

REM izrekao mjere protiv tri emisije

Na sjednici održanoj 16. novembra REM je "Informeru" izrekao zabranu emitovanja emisije "Info jutro" u trajanju od 15 dana, kao i zabranu emitovanja "Srpskog dnevnika" na 10 dana.

Televiziji je izrečena i sedmodnevna zabrana oglašavanja zbog kršenja predizborne tišine. Ranije su joj određene i mjere zabrane emitovanja emisije "Kolegijum", kao i ograničenja oglašavanja.

Posebnu pažnju privlači činjenica da Valić Nedeljković, kao član regulatornog tijela koje odlučuje o sankcijama emiterima, javno govori o mogućnosti gubitka dozvole konkretne televizije.

Svojom izjavom za "Antenu M" potvrdila je da se, u okviru postepenog kažnjavanja televizije "Informer", razmatra i mogućnost najteže sankcije – oduzimanja dozvole za emitovanje.

U međuvremenu, Rodoljub Šabić najavio je pokretanje više stotina prijava protiv medija u Srbiji, prenosi "Blic".