Molotovljev koktel bačen je jutros oko pet sati na poznati restoran na Senjaku, saznaje "Telegraf.rs".

Nepoznata osoba bacila je eksplozivnu napravu, nakon čega je buknuo požar.

U lokalu je u momentu napada, prema saznanjima "Telegrafa", bio radnik obezbjeđenja, koji je ugasio vatru prije nego što se razbuktala i pozvao policiju.

Na licu mjesta obavljen je policijski uviđaj i obaviješteno je nadležno tužilaštvo.