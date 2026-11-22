Autor:ATV redakcija
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Molotovljev koktel bačen je jutros oko pet sati na poznati restoran na Senjaku, saznaje "Telegraf.rs".
Nepoznata osoba bacila je eksplozivnu napravu, nakon čega je buknuo požar.
U lokalu je u momentu napada, prema saznanjima "Telegrafa", bio radnik obezbjeđenja, koji je ugasio vatru prije nego što se razbuktala i pozvao policiju.
Na licu mjesta obavljen je policijski uviđaj i obaviješteno je nadležno tužilaštvo.
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