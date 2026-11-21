Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Andrej Davidović, dječak sa autizmom star 17 godina, nestao je danas u Zemunu.
Andrej na sebi ima crnu jaknu, tamnu trenerku, teget cipele, a inače nosi lijevu cipelu s ortopetskom povisicom.
Ima svjetlo smeđu kratku kosu i plave oči.
On je, prema riječima člana porodice, posljednji put viđen danas na Banjici oko 13 sati. Pretpostavlja se da je ušao u neki od autobusa 15, 18 ili 78 u pravcu grada. Nestanak je prijavljen policiji.
Andrej je neverbalan i vjerovatno uplašen situacijom i bilo bi dobro da što pre bude pronađen.
Ukoliko ste primjetili Andreja i imate neke informacije o njegovom kretanju javite policiji na broj 192.
(b92)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu