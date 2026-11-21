Poreska uprava Srbije objavila je danas obavještenje u vezi sa obavezom uplate pazara na račun poreskih obveznika i načinom ispunjavanja poreskih obaveza, namijenjeno obveznicima koji su u Alta banci Beograd imali otvorene račune.

Kako je navedeno na sajtu Poreske uprave, obavještenje je objavljeno na inicijativu Narodne banke Srbije (NBS), kojoj se obratio veći broj poreskih obveznika koji su u Alta banci a.d. Beograd imali otvorene račune, sa zahtjevom za instrukcije u vezi sa uplatom pazara i ispunjavanjem poreskih obaveza u gotovini ili bezgotovinskom uplatom od strane lica koja nisu poreski obveznici, odnosno poreski platioci.

Detaljne informacije objavljene su na sajtu Poreske uprave (purs.gov.rs).

Izvršni odbor NBS donio je 31. oktobra odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd.

Privredni sud u Beogradu objavio je 3. novembra da je pokrenut stečajni postupak nad Alta bankom, prenosi Blic.