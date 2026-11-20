Studentska lista približila se dogovoru o sastavu nove Vlade Srbije, a u toku su razgovori o kandidatima za ministarske funkcije i mogućem smanjenju broja ministarstava.

Aleksandra Štimac, zamjenica šefa poslaničke grupe Studentske liste, poručila je da neće odugovlačiti s formiranjem vlasti, ali nije potvrdila da će nova vlada biti izabrana do kraja godine.

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Štimac je u emisiji "3D" na Insajder televiziji izjavila da su razgovori o budućoj vladi počeli odmah nakon parlamentarnih izbora i da Studentska lista za svaku funkciju ima više kandidata koje smatra kvalitetnim.

Prema njenim riječima, trenutno se ne razgovara samo o imenima budućih ministara već i o tome kako će vlada biti organizovana i koliko će ministarstava imati.

"To nama deluje kao zaista glomazan aparat koji do neke mere nije potreban. Neka ministarstva bez portfelja bi eventualno mogla ući u neka druga ministarstva kao posebne kancelarije. O tome se trenutno diskutuje. Naravno da se diskutuje o personalnim rešenjima, ali od primarnog značaja je zaista kako će ta vlada funkcionalno izgledati", rekla je Štimac.

Hoće li nova vlada biti formirana do kraja godine?

Štimac je potvrdila da su predstavnici Studentske liste blizu kadrovskih rješenja i dogovora o broju ministarstava.

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Ipak, nije željela da precizira hoće li vlada biti izabrana do kraja 2026. godine.

"Mnogo je važno da i građani razumeju da je izuzetno značajno u ovom trenutku tu vladu strukturisati onako kako je potrebno. Ne kažem da ćemo odugovlačiti, sigurno nećemo odugovlačiti. Mi razmišljamo o toj brzini i na to smo trenutno izuzetno fokusirani", izjavila je.

"U Skupštinu ne dolazimo da glasamo na zvonce"

Govoreći o radu novog saziva Skupštine Srbije, Štimac je naglasila da poslanici Studentske liste ne namjeravaju da budu samo podrška izvršnoj vlasti.

"Mi u Skupštinu nećemo doći da glasamo na zvonce. Dolazimo da kontrolišemo izvršnu vlast, da gledamo šta se dešava u zakonima, da procenjujemo da li je to u skladu sa onim što smo zaista obećali građanima Srbije", poručila je.

Objasnila je da se odluke unutar poslaničke grupe donose kroz raspravu i većinsko izjašnjavanje, a ne po nalogu pojedinaca.

Na pitanje da li poslanici moraju da poslušaju šefa poslaničke grupe Jovu Bakića ili nju kao njegovu zamjenicu, odgovorila je da rukovodeće funkcije ne daju pravo naređivanja.

"Našu poslaničku grupu ne predvode pojedinci. Mi smo svi u potpunosti jednaki. Niko nema prava da kaže bilo kome: 'Uradi to i to'", rekla je Štimac.

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Odbacila je i tvrdnje političkih protivnika da među poslanicima Studentske liste postoje ljudi povezani s prethodnom vlašću, nazivajući ih spekulacijama.

Šta je poručila SNS-u?

Štimac je izjavila da Studentska lista nije spremna na političke dogovore s predstavnicima prethodne vlasti za koje postoji sumnja da su učestvovali u korupcionim aferama ili kriminalnim aktivnostima.

Istovremeno je poručila da će u parlamentu poštovati zakonske procedure i Poslovnik.

Osvrnula se i na zahtjeve Srpske napredne stranke da opozicija dobije potpredsjednička mjesta u Skupštini.

"Skupština zaista nije fontana želja i tu se demokratskim putem postiže izbor na bilo koju funkciju. Vi vrlo dobro možete da predstavljate ljude koji su glasali za vas i na samoj funkciji narodnog poslanika. Zašto morate da budete potpredsednik da biste dobro predstavljali nekoga ko je za vas glasao?", upitala je Štimac.

Navela je da će mjesta u skupštinskim odborima biti raspoređena srazmjerno veličini poslaničkih grupa, dok će predsjednici odbora biti birani na njihovim sjednicama.

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Nije isključila mogućnost da predstavnik opozicije predsjedava nekim od odbora.

Studentska lista razgovara i o predsjedničkom kandidatu

Štimac je potvrdila da Studentska lista već razgovara o kandidatu za predsjedničke izbore, ali nije otkrila da li je osoba o kojoj se razmišlja već obaviještena o mogućoj kandidaturi.

Prema njenim riječima, javnost će o kandidatu biti obaviještena kada izbori budu raspisani.

Izrazila je očekivanje da će izlaznost na predsjedničkim izborima biti rekordna.

Govoreći o prioritetima buduće vlasti, Štimac je posebno izdvojila izborne uslove, preporuke ODIHR-a i reformu zdravstva.

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Kao jedan od prvih koraka u zdravstvu navela je veću transparentnost, uključujući uvid u ranije zaključene ugovore.

"Ono što smo mi kao deo studentskog programa obećali jeste veća dostupnost lekova i naročito veća dostupnost inovativnih lekova, ali to će se raditi potpuno transparentno. Građani će imati pravo i mogućnost uvida u to kakve vrste ugovora se potpisuju i sa kime", poručila je Štimac.

Na pitanje vidi li sebe u budućoj izvršnoj vlasti, rekla je da nema plan lične političke karijere, ali da je spremna da preuzme odgovornost tamo gdje može da doprinese ostvarivanju ciljeva Studentske liste.