Tužilaštvo u Beogradu zatražilo je najmanje tri godine zatvora za gradonačelnika Aleksandra Šapića, kojeg tereti za nanošenje teških tjelesnih povreda vijećnici opozicionog pokreta Kreni-Promjeni Tatjani Mićić.

Optužni prijedlog podnesen je u petak Trećem osnovnom sudu u Beogradu, nakon istrage koja je obuhvatila saslušanje svjedoka, pregled snimaka nadzornih kamera, medicinsku dokumentaciju i nalaz sudskog vještaka.

Prema navodima Tužilaštva, incident se dogodio 28. septembra ove godine oko 21.15 sati na Novom Beogradu. Nakon kraće verbalne rasprave, Šapić je, kako se navodi u optužnom prijedlogu, uhvatio Mićić za ruku, a potom je udario zatvorenom šakom u lice.

Od siline udarca, prema saopćenju Tužilaštva, vijećnici su slomljeni nosna kost i dio gornje vilice. Ljekarskim pregledom evidentirane su i povrede vrata i desne ruke.

Osim zatvorske kazne od najmanje tri godine, Tužilaštvo je zatražilo i zabranu prilaska oštećenoj, kao i zabranu bilo kakve komunikacije s njom.

Šapić odbacuje krivicu

Nakon što su krajem septembra u javnost dospjeli snimci incidenta i svjedočenja o napadu, Šapić se suočio s pritiscima opozicije i javnosti da podnese ostavku ili bude razriješen dužnosti.

Pritisci su bili posebno izraženi tokom kampanje za prijevremene parlamentarne izbore održane 25. oktobra. Gradonačelnik Beograda je na vanrednoj konferenciji za medije kategorički odbacio krivicu i poručio da nema namjeru odstupiti s funkcije.

Šapić, bivši vaterpolski reprezentativac, član je Predsjedništva i potpredsjednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS), a na čelu Beograda nalazi se od 2024. godine.