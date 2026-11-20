Аутор:АТВ редакција
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Тужилаштво у Београду затражило је најмање три године затвора за градоначелника Александра Шапића, којег терети за наношење тешких тјелесних повреда вијећници опозиционог покрета Крени-Промјени Татјани Мићић.
Оптужни приједлог поднесен је у петак Трећем основном суду у Београду, након истраге која је обухватила саслушање свједока, преглед снимака надзорних камера, медицинску документацију и налаз судског вјештака.
Према наводима Тужилаштва, инцидент се догодио 28. септембра ове године око 21.15 сати на Новом Београду. Након краће вербалне расправе, Шапић је, како се наводи у оптужном приједлогу, ухватио Мићић за руку, а потом је ударио затвореном шаком у лице.
Од силине ударца, према саопћењу Тужилаштва, вијећници су сломљени носна кост и дио горње вилице. Љекарским прегледом евидентиране су и повреде врата и десне руке.
Осим затворске казне од најмање три године, Тужилаштво је затражило и забрану приласка оштећеној, као и забрану било какве комуникације с њом.
Након што су крајем септембра у јавност доспјели снимци инцидента и свједочења о нападу, Шапић се суочио с притисцима опозиције и јавности да поднесе оставку или буде разријешен дужности.
Притисци су били посебно изражени током кампање за пријевремене парламентарне изборе одржане 25. октобра. Градоначелник Београда је на ванредној конференцији за медије категорички одбацио кривицу и поручио да нема намјеру одступити с функције.
Шапић, бивши ватерполски репрезентативац, члан је Предсједништва и потпредсједник Главног одбора Српске напредне странке (СНС), а на челу Београда налази се од 2024. године.
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