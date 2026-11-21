On je kratko rekao: "Valjda manje jedem".

"Da vam kažem da se ne sekiram, i da mi je sve svejedno, bilo bi glupo i besmisleno. Za mene je sve što se dogodilo 25. oktobra, bilo, prije svega za Srbiju, loša vijest. Samo što to morate kao neko ko se bavi politikom da ljudski i džentlmenski prihvatite, čestitate protivniku, bez obzira na to što su se služili svim nedozvoljenim sredstvima. Što su mučili ovu zemlju dvije godine, maltretirali sve građane. Naravno da nije lako i jednostavno, ogroman je teret i pritisci su. Svakoga dana hapse zaista nevine ljude po Srbiji. Od silnih najava nikada ne uđu u slučaj da kažu šta je tačno", dodao je on.

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Vučić kaže da su to smiješne stvari, posebno što se tiče finansijskih predmeta.

"Inače, kada sam bio u Skupštini kao mlad, kao klinac, svakog dana sam bio u Skupštini, nekada dva, nekada pet, nekada deset sati. Za mene je interesantno da nikoga nema u Narodnoj Skupštini. Neki ljudi se bave trikovima i marketingom. Vi idete poslije kao krečite fakultet. Što nisi okrečio ovdje, ispred svog doma, uvredljive poruke: 'Ćaci p...' Ljudi su mogli da vide uostalom, ja sam zaprepašćen neodgovornošću, netransparentnošću, neznanjem, nepoznavanjem činjenica, i lošom resavskom prepisivačkom školom iz svega onoga što su lagali N1 i Nova S. To je sve od argumentacije, a da ne pričam o kašljanju, bojankama, spavanju, desantu na restoran i bife", kazao je Vučić.

Govoreći o pisanju Jutarnjeg lista, o obukama kroz koje su prošli aktivisti studentskog pokreta, Vučić je rekao da su rekli sve ono o čemu je govoreno.

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"Rekli su da su organizovali radionice, kampove za obuku, da su ih učili ne samo izbornim vještinama već i digitalnom marketingu. To je definicija obojene revolucije. To je definicija spolja nametnute i skupo plaćene obojene revolucije. To za mene jeste važna činjenica. To pokazuje nesposobnost naših službi i državnih organa, koji su dio toga znali, a niko nije reagovao. I sa druge strane, sam dolazak Maršavelskog, za koga je neko morao da zna da je visoki funkcioner njihove UDBE. Niko nije reagovao", dodao je on, prenosi "Informer".