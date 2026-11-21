Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Aleksandar Vučić odgovorio je na pitanje novinara zašto je vidno smršao.
On je kratko rekao: "Valjda manje jedem".
"Da vam kažem da se ne sekiram, i da mi je sve svejedno, bilo bi glupo i besmisleno. Za mene je sve što se dogodilo 25. oktobra, bilo, prije svega za Srbiju, loša vijest. Samo što to morate kao neko ko se bavi politikom da ljudski i džentlmenski prihvatite, čestitate protivniku, bez obzira na to što su se služili svim nedozvoljenim sredstvima. Što su mučili ovu zemlju dvije godine, maltretirali sve građane. Naravno da nije lako i jednostavno, ogroman je teret i pritisci su. Svakoga dana hapse zaista nevine ljude po Srbiji. Od silnih najava nikada ne uđu u slučaj da kažu šta je tačno", dodao je on.
Svijet
Muškarac iz BiH umro od trovanja - otkriven identitet
Vučić kaže da su to smiješne stvari, posebno što se tiče finansijskih predmeta.
"Inače, kada sam bio u Skupštini kao mlad, kao klinac, svakog dana sam bio u Skupštini, nekada dva, nekada pet, nekada deset sati. Za mene je interesantno da nikoga nema u Narodnoj Skupštini. Neki ljudi se bave trikovima i marketingom. Vi idete poslije kao krečite fakultet. Što nisi okrečio ovdje, ispred svog doma, uvredljive poruke: 'Ćaci p...' Ljudi su mogli da vide uostalom, ja sam zaprepašćen neodgovornošću, netransparentnošću, neznanjem, nepoznavanjem činjenica, i lošom resavskom prepisivačkom školom iz svega onoga što su lagali N1 i Nova S. To je sve od argumentacije, a da ne pričam o kašljanju, bojankama, spavanju, desantu na restoran i bife", kazao je Vučić.
Govoreći o pisanju Jutarnjeg lista, o obukama kroz koje su prošli aktivisti studentskog pokreta, Vučić je rekao da su rekli sve ono o čemu je govoreno.
Društvo
Petoro djece ostalo bez oca: Policajci prikupili pomoć za porodicu Lopatić
"Rekli su da su organizovali radionice, kampove za obuku, da su ih učili ne samo izbornim vještinama već i digitalnom marketingu. To je definicija obojene revolucije. To je definicija spolja nametnute i skupo plaćene obojene revolucije. To za mene jeste važna činjenica. To pokazuje nesposobnost naših službi i državnih organa, koji su dio toga znali, a niko nije reagovao. I sa druge strane, sam dolazak Maršavelskog, za koga je neko morao da zna da je visoki funkcioner njihove UDBE. Niko nije reagovao", dodao je on, prenosi "Informer".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
1 h0
Srbija
1 h0
Srbija
2 h0
Srbija
13 h2
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu