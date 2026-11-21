Autor:ATV redakcija
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Snimak novoimenovanog predsjednika Narodne skupštine i vršioca dužnosti predsjednika Srbije Aleksandra Čupića kako pjeva u gradskom autobusu, snimljen nakon jednog od skupova na Slaviji, ponovo se masovno dijeli društvenim mrežama.
Kako se vidi na snimku, Čupić sa osmijehom stoji u punom gradskom autobusu i pjeva "Hajde grade", pjesmu koja je postala svojevrstan simbol studentskog pokreta.
"Predsjednik skupštine, predsjednik države i komandant oružanih snaga Srbije vozi se gradskim prevozom bez obezbjeđenja… Šta je ovo, Danska, pitam?", navedeno je na društvenoj mreži X uz pomenuti snimak.
Komentari ispod videa ukazuju na to da će Aleksandar Čupić, sada kao državni funkcioner, morati da ima obezbjeđenje, želio to ili ne, kao i da je snimak nastao tokom povratka sa skupa na Slaviji, prije održavanja parlamentarnih izbora.
Momenat objavljivanja snimka na društvenim mrežama i opis koji ga prati zbunili su mnoge korisnike platforme Iks, koji su bili zabrinuti zbog toga što se Aleksandar Čupić, kao predsjednik Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsjednika države, vozi autobusom, piše Telegraf.
Predsednik skupštine, predsednik države i komandant oružanih snaga Srbije vozi se gradskim prevozom bez obezbeđenja...
Sta je ovo, Danska, pitam? ♥️ https://t.co/DjRwPbbUTF— Tristan (@Meksiodpamuka) November 20, 2026
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