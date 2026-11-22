Zemljotres magnitude 2,1 stepen po Rihterovoj skali rano jutros pogodio je okolinu Gornjeg Milanovca, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Kako prenosi RSZ, zemljotres se dogodio oko 5 časa i 25 minuta na dubini od 12 kilometra.

Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu da izazovu veću materijalnu štetu u epicentralnom području.

Međutim, stanovnici ovog dijela Srbija osjetili su podrhtavanje, najvjerovatnije oni koji su bilu u njegovoj najvećoj blizini, te su komentarisali događaj na društvenim mrežama.

"Ima li nekog budan koga je zemljotres jutros probudio"; napisao je jedan Srbin.

"Bio sam budan, 5.25 tačno vrijeme", potvrdio mu je drugi, prenosi "Blic".