Autor:ATV redakcija
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Beogradski kuvar i šef kuhinje Dragan Cvetković, koji je godinama bio dio gastronomske scene prijestonice, sahranjen je u subotu, 21. novembra, nakon što je izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći na Žabljaku, u Crnoj Gori.
"Cvetković je tokom karijere radio kao šef kuhinje u poznatim beogradskim restoranima gdje je gradio prepoznatljiv kulinarski izraz, oslanjajući se na domaću gastronomiju i tradicionalne ukuse. Njegov rad prepoznat je i van ugostiteljskih krugova, pa ga je gastronomski vodič Gol en Milej proglasio Šefom tradicije za 2023. godinu", piše u jednoj objavi na društvenim mrežama.
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Kako se dalje navodi, nakon višegodišnjeg rada u restoranima, pokrenuo je sopstveni restoran, u kojem je takođe obavljao funkciju šefa kuhinje i nastavio da razvija svoju gastronomsku priču.
"Kolege i prijatelji pamtiće ga ne samo po profesionalnom radu već i po druželjubivosti, ljubavi prema okupljanjima i kafanskom životu. Bio je dio beogradskog ugostiteljskog kruga, a iza sebe je ostavio brojne kolege, prijatelje i sina", piše u objavi.
Cvetković je poginuo u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Aluga, na putu Žabljak - Tara.
Iz Uprave policije "Vijestima" je rečeno da je do nezgode došlo oko devet sati, kada su se sudarili autobus i automobil stranih registarskih oznaka.
U nesreći je smrtno stradao muškarac koji je bio u automobilu.
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