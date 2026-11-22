Narodni poslanik poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobjeđuje" u Skupštini Srbije Ana Brnabić podijelila je na društvenoj mreži "Iks" da je na mobilni telefon u toku noći dobila prijetnje upućene njoj i njenom djetetu.

"Evo da studentski svjedoci i mediji koji su nas tokom decenije kriminalizacije napravili na monstrume, organizovanu kriminalnu grupu i ubice, vide rezultate svog rada. Da vide kako su svima nama i našim porodicama, pa i djeci, nacrtali metu na čelo", navela je Brnabićeva na mreži Iks.

Kako je dodala, objavili su njihove brojeve telefona i pozvali svoje pristalice da im pišu, da ih vrijeđaju i da im prijete.

Prijetnje Ani Brnabić Screenshot / X

"Pozvali ste vaše bolesnike da nam pišu, da nas vrijeđaju, da nam prijete. I mi ćutimo i trpimo. Dok vam, jednog danog, u 1 i 10 ujutru, ne stigne poruka da ste zaslužili 'svo zlo ovog svijeta' (naravno i da su nepismeni) i da će vam dijete klati na Terazijama, zajedno sa svom djecom onih koje ste označili kao monstrume. Valjda ćete ih prikupiti sve zajedno, pa krenuti sa klanjem", navela je Brnabićeva.

Uz post objavila je i fotografiju poruke, kao i fotografiju pošiljaoca.

"Evo, da ljudi imaju i broj telefona i ranija uznemiravanja i profilnu sliku koljača. Pošto je već ranije sud presudio da objavljivanje naših telefona nije ni prekršaj, da ne predstavlja čak ni uznemiravanje, pretpostavljam da ni ovo neće tumačiti kao prijetnju. Jer mi, u ovoj oslobođenoj Srbiji, nismo ljudi", obrazložila je Brnabićeva.