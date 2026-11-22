Riječ je o Hristovim sljedbenicima koji su širili hrišćanstvo, propovijedali vjeru i, prema crkvenom predanju, mnogi od njih zbog svojih uvjerenja podneli velika stradanja. Njihov život i danas se pamti kao primjer odanosti, istrajnosti i duhovne snage.

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U pravoslavnom kalendaru 23. novembar posvećen je grupi svetitelja koji su pripadali Sedamdesetorici apostola, a među njima se posebno pominju Olimp, Erast, Rodion, Kvart, Sosipater i Tercije. Iako njihova imena možda nisu toliko poznata kao imena apostola Petra, Pavla ili Jovana, njihova uloga u širenju hrišćanstva bila je izuzetno značajna. Živjeli su u prvim vijekovima nove vjere, u vrijeme kada je propovijedanje hrišćanstva često značilo suočavanje sa progonima, prijetnjama i smrću.

Ko su bili Sveti apostoli Olimp, Erast i Rodion?

Prema crkvenom predanju, svi svetitelji koji se obilježavaju ovog dana pripadali su Sedamdesetorici apostola, koje je Isus Hristos izabrao i poslao da šire njegovu riječ. Sveti Olimp i Rodion bili su vjerni sljedbenici apostola Petra, a njihova odanost bila je toliko snažna da su, prema predanju, zajedno sa njim podneli mučeničku smrt. Kada je apostol Petar stradao, Olimp i Rodion su takođe pogubljeni po naredbi rimskog cara Nerona, tako što su obojica obezglavljeni.

Sa druge strane, Sveti Erast imao je veoma važnu ulogu u organizaciji prve hrišćanske zajednice. Najprije je bio ekonom, odnosno upravitelj materijalnih poslova Jerusalimske crkve, a kasnije je postao episkop u Paneadi Palestinskoj. Njegov život ostao je upamćen kao primjer nesebičnog služenja crkvi i zajednici, ali i duboke posvećenosti širenju vjere.

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Šest apostola čija se imena čuvaju u crkvenom predanju

Pored Olimpa, Erasta i Rodiona, 23. novembra se u molitvama pominju i Kvart, Sosipater i Tercije. Sveti Kvart bio je episkop u Bejrutu i prema predanju je mnogo stradao zbog svoje vjere, ali je istovremeno uspio da veliki broj ljudi privede hrišćanstvu.

Sveti Sosipater bio je episkop u Ikoniji, dok je Sveti Tercije takođe služio kao episkop u istom gradu. Njihov život bio je u potpunosti posvećen duhovnoj službi, propovijedanju i učvršćivanju prve hrišćanske zajednice. Crkveno predanje pamti ih kao ljude koji su se za svoju vjeru borili ne oružjem, već riječju, molitvom i ličnim primjerom.

Zašto se njihova priča i danas pamti?

Prvi hrišćani živeli su u vremenu kada njihova vjera nije bila prihvaćena u Rimskom carstvu, pa su mnogi koji nisu željeli da se odreknu svojih uvjerenja bili izloženi surovim progonima. Upravo zato se apostoli koji se obilježavaju 23. novembra u pravoslavnoj tradiciji poštuju kao simboli istrajnosti i odanosti.

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Njihovo nasljeđe podsjeća na značaj vjere, zajedništva, požrtvovanosti i spremnosti da se ostane dosljedan sopstvenim uvjerenjima čak i u najtežim okolnostima. Pravoslavni vjernici ovog dana sjećaju se njihovog života i djela, uz molitvu i poštovanje prema svetiteljima koji su čitav život posvetili Hristovoj nauci.

(Ona.rs)