Najčešća greška roditelja je što ne dozvoljavaju da djeca padnu, u bukvalnom i metaforičkom, smislu, a da se nakon pada sami, ili uz pomoć roditelja podignu, poručuje psiholog Ivana Zečević.

"Najvažnije je razvijati dijete koje je otporno, koje je sposobno da se samoreguliše, da kontroliše svoje ponašanje i emotivne reakcije, koje ima razvijene socijalne vještine, nego razvijati dijete koje je savršeno. Danas imamo taj trend, odnosno potrebu, da se djeca sa jedne strane pretjerano zaštićuj, a sa druge strane se pred njih postavljaju nerealni zahtjevi koji prevazilaze njihove kapacitete", rekla je psiholog Ivana Zečević.

Roditelji bi trebalo da puste djecu što ranije da se, u skladu sa svojim kapacitetima, bore kroz život. Na taj način ćemo imati uspješniju i srećniju djecu.

"Smatram da uživo, oči u oči, kada slušamo stručnjake mnogo više znači jer imamo priliku i da se upoznamo, mogu podijeliti dosta korisnih savjeta i sve što ih pitamo uživo možemo dobiti odgovor odmah na licu mjesta", rekla je majka Nikolina Vujičić.

Druga tema koja se našla na panelu bila je kako razvijati sposobnosti nadprosječno nadarene djece.

"Za početak bi okolina trebala da stvori uslove za njihovo redovno vaspitanje, da njima predaju nastavnici i mentori koji zaista mogu njima ponuditi znanje na njihovom nivou, a okolina da stvori uslove da se nešto tako desi. Druga stvar, ne smijemo upasti u zamku da promovišemo njihove uspjehe na način da od toga pravimo ličnu reklamu", kazala je rukovodilac Centra za nadarenost NAUM Milica Drobac Pavićević.

Roditelji su mogli čuti i kako teče rani komunikacioni razvoj do pete godine, koji su to alarmi kada je neophodno potražiti pomoć stručnjaka, te šta smijemo pitati vještačku inteligenciju, a za šta moramo tražiti mišljenje ljekara.

"Već u prvoj godini ukoliko ne postoje socijalni alati pomoću kojih beba komunicira: osmijeh, usmjeren pogled, dozivanje majke. Vrijeme je da roditelj provjeri o čemu se radi. Ukoliko se beba ne odaziva na ime, ukoliko ne reaguje na snažan iznenađujući zvuk, ukoliko nema prve riječi do 15. mjeseca vrijeme da se obratite stručnjaku", rekla je logoped Olga Bakić Štrbac.

"Cilj jeste da ukažemo na značaj ranog prepoznavanja odstupanja kod djece, ali nismo željeli da stavimo fokus na patologiju, odnosno bolest, nego smo željeli da predstavimo zdravstvene i druge profesionalce koji su bitni na tom putu za roditelje", kazala je predstavnik Udruženja građana „MedEko“ Banja Luka Angelina Vulin.

Roditelji su osjetljiva kategorija društva, pogotovo roditelji djece s poteškoćama u razvoju. Zato su radionice značajne kako bi roditelji o svim nedoumicama razgovarali sa stručnjacima iz različitih oblasti, poručuju organizatori.