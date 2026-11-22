Nakon relativno mirnog i prohladnog jutra, Bosnu i Hercegovinu danas očekuje značajna promjena vremenskih prilika.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), tokom nedjelje 22. novembra stiže jače naoblačenje sa zapada, koje će donijeti kišu, dok se u narednim danima očekuju i susnježica i snijeg.

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Jutros je u BiH bilo umjereno do pretežno oblačno. Najhladnije je bilo na Bjelašnici, gdje su u 7 sati izmjerena minus dva stepena, dok je u Sanskom Mostu i Sokocu temperatura iznosila nula stepeni.

Danas stižu kiša i jaki udari vjetra

Tokom dana očekuje se jače naoblačenje sa zapada, koje će u drugoj polovini dana usloviti kišu. Obilnije padavine prognozirane su na području Hercegovine.

Posebno upozorenje odnosi se na vjetar. Prije podne duvaće slab južni vjetar, ali se u drugom dijelu dana očekuje njegovo jačanje. Krajem dana, kao i u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak, mogući su jaki, pa i olujni udari juga.

Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 8 i 14 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati 16 stepeni.

U Sarajevu se kiša očekuje od poslijepodnevnih sati, a najviša dnevna temperatura iznosiće oko 12 stepeni.

Bioprognoza: Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata

Prema bioprognozi za nedjelju, nakon svježijeg i mjestimično maglovitog jutra, tokom dana doći će do porasta temperatura, ali i povećanja izgleda za kišu, naročito na jugu i jugozapadu zemlje.

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U drugom dijelu dana kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće je pojačanje tegoba. Osjećaj povećane vlažnosti vazduha biće izraženiji tokom noći.

Građanima se savjetuje da prilagode oblačenje promjenjivim vremenskim prilikama, a posebnu pažnju trebalo bi obratiti na najavljene jake i olujne udare vjetra.

U ponedjeljak zahlađenje, stižu susnježica i snijeg

Prema prognozi FHMZ-a, u ponedjeljak, 23. novembra, prije podne biće oblačno s padavinama. U Bosni se očekuju susnježica i snijeg, dok će u nižim područjima padati i kiša. U Hercegovini se prognozira kiša, a na planinama snijeg.

U drugoj polovini dana očekuje se prestanak padavina i djelimično smanjenje oblačnosti.

Jutro će obilježiti i promjena smjera vjetra. U ranim jutarnjim satima južni vjetar okrenuće na umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni. Tokom dana vjetar će postepeno slabiti.

Temperatura će se u ponedjeljak uglavnom kretati između 2 i 7 stepeni, dok će na jugu zemlje iznositi od 9 do 14 stepeni.

U utorak kratkotrajna stabilizacija, od srijede ponovo kiša

U utorak, 24. novembra, očekuje se sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Novo naoblačenje sa zapada prognozira se tokom noći na srijedu.

Jutarnje temperature biće osjetno niže i u većem dijelu zemlje kretaće se između minus šest i minus jedan stepen. Na jugu će iznositi od jednog do pet stepeni. Najviša dnevna temperatura biće od 3 do 7 stepeni, a na jugu od 8 do 11.

Već u srijedu, 25. novembra, slijedi novo jače naoblačenje sa zapada, koje će donijeti kišu. Na planinama je moguć i snijeg, a obilnije padavine ponovo se očekuju u Hercegovini.

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U četvrtak, 26. novembra, zadržaće se pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, uz kišu i pljuskove, koji će biti češći tokom prijepodneva.

(Radiosarajevo)