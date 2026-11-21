Ne postoji loš mirovni sporazum, to bi valjda trebalo da se podrazumijeva. Svaka povelja i dogovor velikih i malih sila koji zaustavljaju rat i krvoproliće su dobri, pa čak i onda kad nam nisu sve stvari po volji.

Međutim, posljedica jednog mirovnog sporazuma je stvaranje zemlje koja je puna kontradiktornosti i koja po svim standardima državnosti na ovom svijetu ne bi trebalo da postoji. Ali eto je ipak tu, i nama je živjeti sa njom moranje, kao što sunce ujutro izađe, a predveče zađe za horizont.

Mnogo se istorijskih događaja u posljednjih par decenija dogodilo na datumima koji imaju veliko značenje za srpski narod, a za narod koji ionako ima predimenzioniranu sliku o sebi – to je dovoljan razlog da se sve podigne na viši nivo. Dejton je potpisan na dan Svetog Arhangela Mihaila, zapovjednika Božje vojske. To je krsna slava porodice sa kojom moja porodica kumuje kroz nekoliko generacija. Takozvano nasljedno kumstvo na koje sam veoma ponosan, i to je porodica koju mnogo volim.

Sada slijedi nešto previše lično: djed mog kuma, kojem sam krstio djecu i bio mu krsni kum na vjenčanju, poginuo je na ratištu u okolini Sarajeva, braneći svoju kuću i svoje najmilije. Koliko me sjećanje služi, taj dan kad je pala granata koja ga je lišila života on je mijenjao svog kuma, a mog djeda, na liniji na ratištu, i tu gdje je on poginuo trebao je da bude moj djed, a ne djed mog kuma. Nama se telila krava i njih dvojica su pogodili da se zamijene na straži.

Život je često veći od svakog romana ili filma koji možete zamisliti. Na dan kad je potpisan Dejton Srbi proslavljaju sveca koji se u pravoslavnoj tradiciji poštuje kao neko ko razdvaja dobro od zla. Zlo je u svakom slučaju rat, i to je zaustavljeno. Ali nastala je država sa potencijalom za sukob u svakom trenutku, nastala je zemlja u kojoj zapadne sile drže ruke na potenciometru za nasilje i nacionalizam.

Zemlja koja je nastala u Dejtonu je zemlja u kojoj svaki narod drugačije doživljava istorijske datume – tamo gdje Srbi vide mir, Bošnjaci vide poraz. Tamo gdje Bošnjaci vide početak svoje nacionalne slobode, mi Srbi vidimo početak sukoba koji će nas odvesti u četiri godine krvavog rata, bratoubilačkog rata. I tako se i desilo.

Na sve to, Aranđelovdan dolazi u novembru, u mjesecu kad je jesen u dubokoj starosti, a zima ulazi u period adolescencije i nepredvidljivosti. Dani se smjenjuju bez ikakvog razloga i smisla, promjena se osjeća na svakom koraku. U jednom te istom danu možeš doživjeti težak minus ujutro i dvadeset stepeni tokom dana, a da te uveče dočeka oluja i vjetar na granici tornada.

Telefonski razgovor od juče: zovem čovjeka sa kojim se trebam vidjeti zbog stana koji treba postati moj novi životni prostor, a mene otjerati u dužničko ropstvo banci. Kaže: „Ajde da se vidimo kasnije, nevrijeme koje je pogodilo Banjaluku je porušilo ograde na gradilištu, pa moram da intervenišem.“ To vam je novembar – šta god planirate, odustanite, jer nešto gore ima drugačije planove.

Dok sjedim u kafiću i kucam ovaj tekst, svjetlo preko puta se povremeno pali i gasi, bez ikakvog razumnog algoritma ili razloga. Možda je sijalicama došao kraj, a možda je kompletan stub spreman za promjenu – ne možeš znati.

Isto tako je i u životu, isto tako je i sa državom, sa narodom, sa ljudima. Kažu da je od onog malog atoma do univerzuma struktura ista – pitanje je samo kakva će biti fizička manifestacija te strukture. Isto je i u međuljudskim odnosima, u odnosima među državama, među narodima: postoje faze i postoje procesi. Ne bih sad da idem u širinu i nekakav nihilizam, ali Šopenhauer je u pravu: „Možeš uraditi šta god poželiš, ali ne možeš birati šta ćeš poželjeti.“ Mnogo naših odluka smo donijeli mnogo, mnogo ranije nego što smo se rodili.

Novembar je mjesec u svijetu i stvari se dešavaju mimo naše volje, a ono što je do nas kontrolišemo koliko možemo, ili barem koliko nam sopstvena deluziona mašta dozvoljava da mislimo da kontrolišemo. Čuvajte ljude oko sebe, volite bližnje – svijet je mnogo jednostavniji nego što se čini.