Autor:ATV redakcija
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Nesvakidašnja priča o sreći i velikom dobitku stiže iz Sarajeva, gdje je jedna žena osvojila čak 125.000 konvertibilnih maraka na srećki Atlantida Lutrije Bosne i Hercegovine.
Kako je objavljeno na zvaničnom Instagram profilu Lutrije BiH, dobitnica je srećku kupila u prodajnom objektu Lutrije BiH na Otoci u Sarajevu, u Brčanskoj ulici.
Srećku je ogrebala kod kuće, u društvu svoje komšinice koju poznaje već dugo. Nakon što su nekoliko puta provjerile rezultat, uvjerile su se da je dobitak od 125.000 KM zaista osvojen.
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Iz Lutrije BiH navode da dobitnica još nije odlučila šta će uraditi s osvojenim novcem, ali je već poznato da planira posebno počastiti svoju komšinicu s kojom je podijelila trenutke iščekivanja i radosti.
"Jedna kafa s komšinicom koju će dugo pamtiti", poručili su iz Lutrije BiH uz čestitke sretnoj dobitnici.
Ova priča još jednom pokazuje kako jedan običan trenutak može donijeti veliko iznenađenje, a radost je, čini se, još veća kada se podijeli s dragim ljudima, piše "Radiosarajevo".
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