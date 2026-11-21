Pravoslavni vjernici u novembru započinju jedan od najvažnijih postova u godini – Božićni post, koji prethodi prazniku Rođenja Gospoda Isusa Hrista.

Božićni post 2026. godine počinje 28. novembra i traje sve do Badnjeg dana, 6. januara 2027. godine.

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Ovaj post predstavlja period duhovne pripreme za Božić, a vjernici ga provode kroz molitvu, uzdržavanje od mrsne hrane, dobra djela i nastojanje da se očiste od loših misli i postupaka.

Pravila po danima

U toku ovog posta:

ponedjeljkom, srijedom i petkom postimo na vodi,

utorkom i četvrtkom na ulju,

subotom i nedeljom na ribi.

U čemu je smisao posta

Božićni post traje 40 dana i predstavlja duhovnu pripremu za jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika.

Njegov smisao nije samo u uzdržavanju od određenih namirnica, već i u duhovnom preobražaju. Pravoslavna crkva uči da post treba da bude praćen molitvom, pokajanjem, praštanjem i dobrim djelima.

Vjernici se tokom ovog perioda pripremaju za praznik Hristovog rođenja, nastojeći da u svakodnevnom životu budu strpljiviji, skromniji i milosrdniji.

Šta se jede tokom Božićnog posta?

Tokom Božićnog posta vjernici se uzdržavaju od mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, jaja i drugih namirnica životinjskog porijekla koje nisu posne.

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U posnoj ishrani najčešće se koriste:

Voće i povrće

Pasulj, grašak, sočivo i druge mahunarke

Krompir i pirinač

Hljeb i žitarice

Orašasti plodovi

Posna jela pripremljena na ulju ili vodi

Riba, u danima kada je crkvenim pravilom dozvoljena

Pravila posta nisu ista svakog dana. U određenim danima dozvoljena je upotreba ribe i ulja, dok se u drugim danima posti strože, na vodi.

Najstroži period posta je njegov završetak, kada se vjernici posebno pripremaju za Božić.

Da li se za Svetog Nikolu posti?

Praznik Svetog Nikole, koji se proslavlja 19. decembra, pada u vrijeme Božićnog posta.

Zbog toga se Sveti Nikola u pravoslavnoj tradiciji proslavlja posnom hranom. Na slavskoj trpezi najčešće se nalaze posna jela, riba, posne salate, prebranac i posne pite.

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Sveti Nikola jedna je od najčešćih krsnih slava kod Srba, pa ovaj datum ima poseban značaj za mnoge porodice.

Ko ne mora da posti strogo?

Crkva naglašava da post nije samo pitanje hrane, već duhovnog stanja čovjeka.

Pravila posta mogu se prilagoditi zdravstvenom stanju, uzrastu i životnim okolnostima. Djeca, trudnice, bolesni, stariji i ljudi koji obavljaju težak fizički posao treba da se o načinu posta posavjetuju sa sveštenikom i, kada je potrebno, ljekarom.

Post ne bi trebalo da ugrožava zdravlje, već da bude na duhovnu korist.

Božićni post nije samo uzdržavanje od hrane

Pravoslavna crkva posebno naglašava da post bez molitve, praštanja i dobrih djela gubi svoj puni duhovni smisao.

Vjernici se tokom Božićnog posta pozivaju da:

Više vremena posvete molitvi

Izbjegavaju svađe, osuđivanje i zlobu

Pomažu siromašnima i ljudima u nevolji

Praštaju i nastoje da se pomire sa bližnjima

Pripremaju dušu za praznik Hristovog rođenja

Božićni post završava se praznikom koji podsjeća na dolazak Hrista na svijet i donosi poruku mira, ljubavi i nade, prenosi GlasSrpske.

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Božić 2027. godine pravoslavni vjernici proslavljaju u četvrtak, 7. januara, nakon 40 dana posta i duhovne pripreme.