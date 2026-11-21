Dvostruka sonda BepiKolombo, koja je zajednička evropsko-japanska svemirska misija, nakon putovanja koje je trajalo duže od osam godina, stigla je na Merkur i spremna je da uđe u njegovu orbitu, prenosi Gardijan.

Misija BepiKolombo postaće druga u istoriji koja će obići ovu planetu, koja je najmanja u Sunčevom sistemu, a očekuje se da će mapirati površinu planete i da će proučavati njenu unutrašnjost.

Misija, vrijedna 1,6 milijardi evra, pokušaće da utvrdi kako se Merkur formirao tako blizu Sunca, zašto ima magnetno polje i od čega je sastavljen led koji se krije u stalno osijenčenim kraterima planete.

Profesorka Ema Bans sa Univerziteta u Lesteru, koja na projektu radi 20 godina i koja je glavni istraživač na instrumentu "Merkurijski rendgenski spektrometar" (MIXS), koji će analizirati geohemijski sastav površine planete, je kazala da je to "veoma složena i izazovna misija", na koju se dugo čekalo.

Nakon ulaska u orbitu Merkura, MIXS će analizirati geohemijski sastav površine planete, a očekuje se da će proći nekoliko mjeseci prije nego što naučnici budu mogli da počnu sa posmatranjem Merkura.

Početkom decembra, letjelica će se razdvojiti na dva orbitera, jedan evropski, drugi japanski, koji će manevrisati ka različitim polarnim orbitama oko planete, a naučne operacije trebalo bi da počnu u aprilu sljedeće godine.

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Evropska sonda "Merkur planetarni orbiter" (MPO) mapiraće površinu i sastav planete u visokoj rezoluciji i proučavati unutrašnjost Merkura kako bi rasvijetlila njegovo neobično veliko jezgro.

Njen japanski partner će mjeriti magnetno polje planete i njenu natrijumovu egzosferu, izuzetno tanak sloj gasa i atoma koji okružuje planetu.

Merkur je planeta koja je samo 50 odsto veća od Meseca, ali ima četiri puta veću masum a jedno pitanje koje će misija istražiti je i odakle potiče njegova tako velika gustina tla.

Očekuje se da će letelice kružiti oko Merkura oko tri godine, nakon čega će ostati bez goriva, izgubiti visinu i na kraju udariti u površinu.