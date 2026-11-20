Kompanija "Rockstar Games" potvrdila je da igrači u novoj igri "GTA 6" više neće moći da unajmljuju prostitutke, čime je uklonjena jedna od najdugovječnijih opcija u ovom serijalu, koja je bila dostupna još od "GTA 3".

Kako je potvrđeno u intervjuu za portal "Shacknews", ova funkcija u potpunosti je izbačena iz nove igre, a iz kompanije navode da je razlog tome želja da se veći fokus stavi na odnos i romantičnu priču između glavnih likova Džejsona i Lusije.

Iz "Rockstara" su objasnili da je "GTA 6" priča o paru koji se nalazi u nevolji i zajedno je u bjekstvu, te da su elementi igre osmišljeni tako da podrže upravo takvu priču.

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"GTA 6" je igra o paru u nevolji, ljubavnicima u bjekstvu. Iako smo mnogo toga prenijeli iz prethodnih nastavaka, sve što smo implementirali u šestici urađeno je kako bi podržalo duh priče koju smo željeli da ispričamo i sisteme igranja koje smo željeli da proširimo, poput sistema potjere, radija, pljački i krađe automobila", naveli su iz kompanije.

Dodali su da mnogi elementi iz prethodnih igara neće biti prisutni u novom nastavku, ali da smatraju da su sve funkcije koje su zadržali neophodne za priču i doživljaj koji žele da pruže igračima.

Više detalja o odnosu glavnih likova otkrio je Rob Nelson, jedan od čelnika studija "Rockstar North", u intervjuu za "The Verge".

On je objasnio da je razvojni tim želio da promijeni način na koji igrači doživljavaju prelazak između glavnih likova u odnosu na "GTA 5", u kojem su Majkl, Frenklin i Trevor vodili uglavnom odvojene živote i susretali se u određenim dijelovima priče.

Za razliku od njih, Džejson i Lusija zamišljeni su kao par čak i kada igrači ne učestvuju u misijama, a njihov odnos biće prikazan kroz svakodnevne aktivnosti i različite interakcije.

Među njima su zajedničko gledanje televizije, odlazak na ples i kuvanje kafe jedno drugom, a igra će imati i posebno dugme za držanje za ruke. Nelson je pojasnio da igrači moraju neprestano držati to dugme kako bi ostvarili ovu interakciju, što je razvojnom timu pokazalo na koji način igrači mogu aktivno učestvovati u izgradnji odnosa između likova.

Koliko će vremena posvetiti ovom dijelu igre, zavisiće od samih igrača. Nelson je za "The Guardian" rekao da Džejson i Lusija priču započinju zajedno, ali da će od igrača zavisiti da li će njihov odnos ostati romantičan.

Kada nisu zajedno, likovi će moći da se pozivaju telefonom i razmjenjuju poruke, dok njihovi susreti neće podrazumijevati samo romantične aktivnosti. Tako bi zajednički izlazak mogao da se završi odlaskom na piće, ali i pljačkom prodavnice pića.