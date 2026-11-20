Kineski geolozi otkrili su stijene stare 3,95 milijardi godina, najstarije poznate u Aziji, što pruža ključne dokaze za razumijevanje rane evolucije Zemlje, saopštio je Kineski geološki zavod.

Stijene je otkrio tim koji je predvodio Van Jušeng, istraživač iz Kineske akademije geoloških nauka.

Zemlja je nastala prije oko 4,5 milijardi godina, ali je izuzetno teško pronaći geološke zapise iz njenih prvih nekoliko stotina miliona godina. Uzorci iz perioda "djetinjstva" naše planete su veoma rijetki.

Stijene su pronađene u istočnom dijelu provincije Hebej, prenijela je Sinhua.

Otkriće ukazuje da je neki oblik tektonske aktivnosti povezane sa subdukcijom mogao da se dogodi na Zemlji prije 3,95 milijardi godina, prenosi Srna.

Najstarije potvrđene stijene u svijetu su stijene Akasta gnajs u Kanadi, stare oko četiri milijarde godina, što znači da novo otkriće smanjuje razliku u odnosu na svjetski rekord na samo 50 miliona godina.

Ovo predstavlja prvo takvo otkriće u Aziji.