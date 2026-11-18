Ruski naučnici razvijaju mRNK lijekove protiv raka debelog crijeva u saradnji sa vodećim onkološkim centrima u zemlji, izjavio je za RIA Novosti direktor centra Sergej Ačkasov.

"Nacionalni medicinski istraživački centar za koloproktologiju koji ima veliko iskustvo u lečenju kolorektalnog karcinoma, odlučio je da se pridruži konzorcijumu za razvoj mRNK preparata protiv raka debelog creva. Već smo napravili prve važne korake u tom pravcu", rekao je Ačkasov.

Pojasnio da je kolorektalni karcinom među vodećim malignim oboljenjima po učestalosti i smrtnosti, kako u svijetu, tako i u Rusiji. Kako je naveo, opasnost od ovog tumora ogleda se u tome što se razvija različitim molekularnim putevima.

Zbog toga ne postoji univerzalno rješenje, već su za efikasno lečenje neophodni personalizovani preparati, uključujući i one zasnovane na mRNK tehnologiji", naglasio je Ačkasov, prenosi RT Balkan.

Stručnjak je naveo da je do sada opisano oko deset naslijednih sindroma koji mogu dovesti do razvoja raka debelog crijeva, ali da se 95 odsto slučajeva odnosi na nenasljedne oblike ove bolesti.

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"Svesni smo da smo tek na početku puta kojim prije nas niko nije išao i da nas očekuju brojne teškoće. Ipak, čvrsto smo odlučili da krenemo tim putem, jer vjerujemo da se put savladava hodanjem", zaključio je Ačkasov.

Prvi rezultati primjene ruske mRNK vakcine protiv raka

Prvi pacijent koji je primio rusku mRNK vakcinu protiv raka "Neoonkovak" završio je liječenje melanoma, a dosadašnje kontrole nisu otkrile nove tumore. Njegovo zdravstveno stanje prati se svakog mjeseca, a nadzor će trajati tri godine, saopšteno je.

Vakcina protiv raka kreirana je korišćenjem mRNK tehnologije, tako da priprema imuni sistem da uništi maligne tumore i metastaze. Za svakog pacijenta se pravi individualna vakcina na osnovu njegovih genetskih podataka, pošto nijedan tumor nije isti, naglašava se. Prvi put je primjenjena u aprilu 2026. godine kod pacijenta sa melanomom kože.