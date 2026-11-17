Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Zlonamjerni kod otkriven je na internet stranicama 178 organizacija širom svijeta, među kojima su poznate medijske kuće i velike kompanije poput Bi-bi-si, Si-en-en, Zuma i HSBC.
Napad je bio usmjeren na krađu podataka s platnih kartica i novca iz kriptovalutnih transakcija, a korisnici su mogli biti izloženi riziku već samim otvaranjem zaraženih internet stranica.
Prema nalazima kompanije za sajber bezbjednost Report URI, napadači su iskoristili propust u platformi Optimizely, koju kompanije koriste za testiranje izgleda i funkcija svojih internet stranica. U kod koji se učitava na tim stranicama ubačena su zlonamjerna uputstva.
Jedan dio zlonamjernog programa mogao je da zamijeni kopiranu adresu kripto-novčanika adresom koja pripada napadačima. Korisnik koji bi takvu adresu zalijepio i potvrdio transakciju mogao je novac poslati pogrešnom primaocu.
Drugi dio programa bio je namijenjen krađi brojeva platnih kartica, datuma važenja i sigurnosnih kodova koji se unose u određene obrasce za plaćanje.
Svijet
Tramp: Ako Iran napadne Vašington, Amerika će odgovoriti oštrije nego ikad
Istraživači navode da odvojeni obrasci servisa Stripe i Adyen nisu bili obuhvaćeni ovom funkcijom zlonamjernog programa.
Program je pokušavao da iskoristi i ranjivosti starijih verzija softvera na uređajima iPhone i iPad.
Ipak, sama posjeta pogođenoj internet stranici ne znači da je uređaj uspješno kompromitovan. Ukupan broj korisnika koji su pretrpjeli štetu još nije poznat.
Kompanija Optimizely saopštila je da je otklonila ranjivost i uklonila ubačeni zlonamjerni kod iz pogođenih projekata, uz uvođenje dodatnih mjera zaštite korisničkih naloga.
Korisnicima koji su unosili podatke s platnih kartica na pogođenim stranicama savjetuje se da provjere izvode i obrate pažnju na nepoznate transakcije.
Oni koji su plaćali kriptovalutama trebalo bi da provjere adrese primalaca, dok se vlasnicima iPhone i iPad uređaja preporučuje ažuriranje softvera.
Uklanjanje zlonamjernog koda zaustavlja dalju izloženost ovoj prijetnji, ali ne otkriva koliko je podataka prethodno ukradeno, prenosi Blic.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Srbija
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h1
Nauka i tehnologija
7 h0
Nauka i tehnologija
8 h0
Nauka i tehnologija
8 h0
Nauka i tehnologija
9 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu