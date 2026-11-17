Zlonamjerni kod otkriven je na internet stranicama 178 organizacija širom svijeta, među kojima su poznate medijske kuće i velike kompanije poput Bi-bi-si, Si-en-en, Zuma i HSBC.

Napad je bio usmjeren na krađu podataka s platnih kartica i novca iz kriptovalutnih transakcija, a korisnici su mogli biti izloženi riziku već samim otvaranjem zaraženih internet stranica.

Prema nalazima kompanije za sajber bezbjednost Report URI, napadači su iskoristili propust u platformi Optimizely, koju kompanije koriste za testiranje izgleda i funkcija svojih internet stranica. U kod koji se učitava na tim stranicama ubačena su zlonamjerna uputstva.

Kako su hakeri pokušavali da dođu do novca korisnika

Jedan dio zlonamjernog programa mogao je da zamijeni kopiranu adresu kripto-novčanika adresom koja pripada napadačima. Korisnik koji bi takvu adresu zalijepio i potvrdio transakciju mogao je novac poslati pogrešnom primaocu.

Drugi dio programa bio je namijenjen krađi brojeva platnih kartica, datuma važenja i sigurnosnih kodova koji se unose u određene obrasce za plaćanje.

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Istraživači navode da odvojeni obrasci servisa Stripe i Adyen nisu bili obuhvaćeni ovom funkcijom zlonamjernog programa.

Program je pokušavao da iskoristi i ranjivosti starijih verzija softvera na uređajima iPhone i iPad.

Ipak, sama posjeta pogođenoj internet stranici ne znači da je uređaj uspješno kompromitovan. Ukupan broj korisnika koji su pretrpjeli štetu još nije poznat.

Propust otklonjen, korisnicima upućeno upozorenje

Kompanija Optimizely saopštila je da je otklonila ranjivost i uklonila ubačeni zlonamjerni kod iz pogođenih projekata, uz uvođenje dodatnih mjera zaštite korisničkih naloga.

Korisnicima koji su unosili podatke s platnih kartica na pogođenim stranicama savjetuje se da provjere izvode i obrate pažnju na nepoznate transakcije.

Oni koji su plaćali kriptovalutama trebalo bi da provjere adrese primalaca, dok se vlasnicima iPhone i iPad uređaja preporučuje ažuriranje softvera.

Uklanjanje zlonamjernog koda zaustavlja dalju izloženost ovoj prijetnji, ali ne otkriva koliko je podataka prethodno ukradeno, prenosi Blic.