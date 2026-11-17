Robot je prvi put samostalno izgradio konstrukciju u svemiru, bez ikakve pomoći astronauta, što predstavlja istorijski korak u razvoju svemirske industrije.

Ovo dostignuće nagoveštava početak nove ere izgradnje objekata izvan Zemlje, u kojoj će mogućnosti biti manje ograničene dimenzijama tereta koji može da stane u raketu.

Riječ je o robotu pod nazivom Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly (ASTRA), koji su razvili istraživači sa Kalifornijskog instituta za tehnologiju (Caltech).

ASTRA je korak po korak spojio niz kompozitnih cijevi od vlakana i aluminijumskih spojeva, proširujući jedan segment planirane reflektorske antene, veličine oko 1,4 metra.

Iako je za sada završen samo prvi dio antene, njeni tvorci ističu da je riječ o važnom dokazu da je ova tehnologija izvodljiva.

Osnovni materijali i elementi konstrukcije pakuju se za transport, a zatim robot preuzima zadatak njihovog sklapanja. Kada završi jedan dio, povezuje ga sa postojećom konstrukcijom i započinje izradu sljedećeg.

A robot just built something in space with no astronauts helping, and it could change how we build beyond Earth. Learn more: https://t.co/QVGYeJenzi https://t.co/Z6MgS3adl0 — ScienceAlert (@ScienceAlert) November 15, 2026

Ove tehnike mogu da se primjene i na znatno veće projekte, prema riječima istraživača.

"Razvoj ovako složenog tereta u tako kratkom roku bio je ogroman poduhvat za naš mali tim. Dok privodimo misiju kraju, konačno možemo da počnemo da razmišljamo o novim pravcima istraživanja koje je ova demonstracija otvorila", rekao je vazduhoplovni inženjer koji rukovodi timom zaduženim za ASTRA robota.

Do sada su postojala dva načina za izgradnju konstrukcija u svemiru: slanje dijelova u orbitu i njihovo postepeno sklapanje ili pakovanje čitave konstrukcije u raketu, nakon čega bi se ona na odredištu rasklopila i proširila.

Sada se otvara mogućnost i za treći pristup, koji bi mogao da omogući postavljanje sve većih konstrukcija u Zemljinu orbitu.

Krajnji cilj je izgradnja objekata dugačkih stotine metara, pa čak i nekoliko kilometara.

"Kada dostignete granicu veličine preko koje konstrukcije više ne mogu da se unapred izgrade na Zemlji i potom rasklope, morate da razmišljate o tome kako da ih napravite u svemiru", objasnio je.

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Ovaj rad mogao bi da bude koristan ne samo za astronomiju i astrofiziku već i za telekomunikacije i druge oblasti, poput izgradnje ogromnih solarnih panela za proizvodnju električne energije u svemiru, prenosi RT Balkan.

Još jedan projekat u okviru ovog programa trebalo bi da bude pokrenut prije kraja godine. Tim sa Univerziteta Ilinois poslaće mašinu na Međunarodnu svemirsku stanicu, gde će ispitati mogućnosti proizvodnje materijala u orbiti. Konkretno, astronauti na Međunarodnoj svemirskoj stanici testiraće postupak pretvaranja tečnih materijala u čvrste. Cilj je da se smanji veličina tereta koji se raketama šalje u svemir, a da se veći deo proizvodnje obavlja u orbiti.