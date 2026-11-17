Populacija jedne od najrijeđih vrsta kitova na svijetu, sjevernoatlantskih pravih kitova, opala je nakon što je posljednjih godina bilježila rast, i sada broji samo 382 jedinke, upozorili su danas naučnici, navodeći da bi ta vrsta i dalje mogla da bude u opasnosti od izumiranja.

Naučnici su u godišnjoj proceni brojnosti ove vrste, naveli da sadašnji broj sjevernoatlantskih pravih kitova predstavlja pad od oko dva odsto u odnosu na prošlogodišnju procjenu.

Ta vrsta kitova desetkovana je tokom više vijekova komercijalnog lova na kitove koji je uglavnom okončan tridesetih godina prošlog vijeka, a danas je ugrožena zaplitanjem u ribarske mreže i sudarima sa brodovima.

"Ove prijetnje, zajedno sa zagrijavanjem okeana, doprinijele su tome da populacija ostane na niskom nivou", izjavila je predsjednica Konzorcijuma za sjevernoatlantske prave kitove Heder Petis.

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Ona je objasnila da je zagrevanje okeana dovelo do pomeranja njihovih izvora hrane, zbog čega su i kitovi počeli da se kreću ka područjima okeana koja nisu zaštićena od sudara sa brodovima i zaplitanja u ribarsku opremu.

Brojnost ovih kitova opala je za oko 25 odsto u periodu od 2010. do 2020. godine.

Posljednjih godina situacija je bila nešto ohrabrujuća, ali naučnici i organizacije za zaštitu prirode upozoravaju da su ovim kitovima potrebne godine sa velikim brojem novorođenih jedinki, uz uvođenje novih mera zaštite, kako bi populacija imala priliku da se obnovi.

Sjevernoatlantski pravi kitovi mogu da dostignu težinu od oko 68.000 kilograma, a tokom zime donose mladunce na svijet u priobalnim vodama američkih saveznih država Severna i Južna Karolina, Florida i Džordžija, a zatim se sele na sjever, u područja za ishranu uz obale Nove Engleske i Kanade, prenosi Sputnik.