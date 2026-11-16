"Vojadžer jedan" na pragu jednog svjetlosnog dana: Da li znate kolika je to udaljenost?

Američka svemirska letjelica "Vojadžer jedan" će u srijedu, 18. novembra, ostvariti tehnološku i astronomsku prekretnicu kada bude prešla put od jednog svjetlosnog dana, odnosno 26 milijardi kilometara, saopšteno je iz Nase.

To je približna udaljenost koju svjetlost pređe za 24 časa, a toliko je "Vojadžer jedan" prešao od lansiranja 5. septembra 1977. godine.

Sonda težine oko 800 kilograma proletjela je pored Jupitera još 1979. godine, a naredne godine i pored Saturna.

Svemirskoj letjelici sa ljudskom posadom, poput onih koje su se koristile za putovanje do Mjeseca, moglo bi da bude potrebno i do šest godina da stigne do Jupitera, u zavisnosti od planetarnih orbita, prenijela je agencija DPA.

Deset godina nakon što je stigao do Saturna, "Vojadžer jedan" je poslao čuvenu sliku Zemlje u vidu blijedoplave tačke dok je izlazio iz heliosfere.

Još jedna orijentirna tačka dostignuta je 2012. godine, kada je letjelica napustila Sunčev sistem i ušla u međuzvjezdani prostor.

"Vojadžeru jedan" je potom bilo potrebno 14 godina da se od izlaska iz Sunčevog sistema približi udaljenosti od jednog svjetlosnog dana.

Sonda se kreće kroz prazninu brzinom od oko 61.000 kilometara na čas, što je dovoljno da stigne do Mjeseca za oko sedam sati ili da obiđe Zemlju za 45 minuta.

Međutim, čak i pri tolikoj brzini, "Vojadžeru jedan" bi bilo potrebno oko 75.000 godina da stigne do zvijezde koja je najbliža zemlji, osim Sunca.

Na udaljenosti od 4,25 svjetlosnih godina, zvijezda Proksima Kentauri je prvi Sunčev susjed, prenosi Srna.