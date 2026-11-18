Novi AI protokol koji ubrzava pretragu i odabir jedinjenja za razvoj lijekova protiv raka više od 50 puta razvijen je na Sanktpeterburškom politehničkom univerzitetu "Petar Veliki", saopštila je pres-služba univerziteta.

Kako je objasnio Andrej Makašov, viši predavač na Visokoj školi biomedicinskih sistema i tehnologija ovog univerziteta, postojeći protokoli vještačke inteligencije za optimizaciju molekula lijekova obično rješavaju samo jedan usko definisan problem.

"Naš predloženi pristup kombinuje pretragu cilja, generisanje biblioteke i procenu efikasnosti vezivanja zasnovanu na vještačkoj inteligenciji u jedan ciklus", istakao je Makašov u izjavi za TASS.

Umjesto godina laboratorijskog rada, analiza stotina hiljada jedinjenja

Prema navodima univerziteta, tradicionalna optimizacija perspektivnih jedinjenja, poznata kao "hit-to-lead", jedna je od najdugotrajnijih i najskupljih faza razvoja lijekova. Pronalaženje bioloških meta i dobijanje hemijskih struktura u laboratoriji može da traje od pet do deset godina.

Umjesto laboratorijske sinteze koja zahtjeva velike resurse, stručnjaci su sproveli kompjutersku optimizaciju derivata 2-aminotiofena. Tokom istraživanja analizirali su bazu od gotovo 255.000 virtuelnih jedinjenja, koristeći algoritme vještačke inteligencije.

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Na taj način identifikovane su tri najvjerovatnije proteinske mete za terapiju protiv raka: PARP1, CDK7 i TBCD. Pouzdanost ovih predviđanja provjerena je primjenom klasičnog molekularnog dokinga.

Vještačka inteligencija odabrala najperspektivnije molekule

Sergej Šipilovskih, rukovodilac Laboratorije za metal-organske okvire i medicinsku hemiju na Sanktpeterburškom politehničkom univerzitetu, objasnio je da naučnici već imaju perspektivne molekule koji su efikasni u liječenju raka kože, ali da još nije potpuno poznato kako oni djeluju.

"U našem istraživanju objedinili smo ove zadatke u jedan sistem veštačke inteligencije, koji je predvideo najvjerovatnije ciljne proteine. Zatim smo generisali više od 250.000 novih varijanti molekula i ponovo povjerili vještačkoj inteligenciji da odabere najperspektivnije kandidate", objasnio je Šipilovskih.

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Skraćivanje vremena potrebnog za ovu fazu istraživanja trebalo bi da smanji i troškove razvoja novih lijekova. Univerzalni AI protokol mogao bi da se primjeni i na druge klase biološki aktivnih molekula.

Naučnici planiraju da sintetišu odabrana jedinjenja i ispitaju ih in vitro, a zatim najbolje kandidate predlože za pretklinička ispitivanja, prenosi RT Balkan.