Jutjub uvodi novi način brojanja pregleda koji će pojedinim video snimcima automatski povećati javno prikazane brojke, čak i kada ih isti broj ljudi nastavi da gleda na isti način.

Promjena se odnosi na sadržaj koji se reprodukuje na televizorima, gdje platforma želi preciznije da procijeni koliko osoba zapravo prati video.

Do sada se reprodukcija na televizoru uglavnom računala kao jedan pregled, bez obzira na to da li je ispred ekrana sjedila jedna osoba ili čitava porodica. Novi sistem, nazvan Co-Views, pokušava da uzme u obzir i ostale gledaoce.

Primera radi, ako troje ljudi zajedno gleda isti Jutjub video na televizoru, platforma bi mogla da zabilježi tri pregleda umjesto jednog. To ne znači da će svaka reprodukcija automatski biti pomnožena određenim brojem, već će Jutjub koristiti statističke procjene broja prisutnih gledalaca.

Nova metodologija primjenjivaće se na klasične video snimke, Šorc i prenose uživo, ali isključivo kada se sadržaj gleda na televizoru.

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Posebno je zanimljivo kako gugl namjerava da procijeni koliko ljudi sjedi ispred ekrana. Kompanija naglašava da neće koristiti kamere, mikrofone niti druge senzore za praćenje gledalaca.

Umjesto toga, sistem se oslanja na statistički model koji analizira demografske obrasce, vrijeme gledanja i druge podatke, a procjene se upoređuju sa rezultatima istraživanja stvarnih navika publike.

Gugl tvrdi da ovakva metodologija bolje odgovara načinu na koji televizijska industrija već godinama meri gledanost.

Za Jutjub kreatore promena donosi potencijalno veći javni broj pregleda i precizniji prikaz dosega njihovog sadržaja. To bi moglo da bude korisno prilikom predstavljanja statistike potencijalnim sponzorima i oglašivačima.

Međutim, postoji važna razlika između broja pregleda i zarade.

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Dodatni Co-Views pregledi neće donositi veću zaradu od reklama, niti će se računati za ispunjavanje uslova za ulazak u Jutjub Partner Program. Isplate preko AdSense sistema i dalje će se zasnivati na kvalifikovanim pregledima i odgovarajućem vremenu gledanja.

Jutjub je potvrdio da se promjena uvodi tokom novembra 2026. godine, a novi način brojanja neće se primjenjivati retroaktivno na ranije preglede.

To znači da bi pojedini kanali uskoro mogli da primjete brži rast javno prikazanog broja pregleda, posebno ako značajan dio njihove publike prati sadržaj preko televizora.