Klinička primena mRNK vakcine za liječenje raka debelog crijeva „Onkopept“ počela je u Rusiji, saopštio je zamjenik šefa Federalne medicinsko-biološke agencije (FMBA) Rusije Igor Borisevič.

„Napravljena je i slična vakcina na bazi neoantigena ćelija raka konkretnog pacijenta – vakcina 'Onkopept'. Ona je takođe razvijena, registrovana i počela je da se primjenjuje u kliničkoj praksi“, rekao je Borisevič na sesiji kongresa „Inovativna praksa: nauka plus biznis“.

Prema njegovim riječima, trenutno je u toku prijem pacijenata za kliničku primjenu vakcine.

Peptidna vakcina za liječenje kolorektalnog karcinoma „Onkopept“ primjenjena je na prvom pacijentu 13. aprila 2026. godine, prenosi Sputnik.