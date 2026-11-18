U kliničkom ispitivanju treće faze, sprovedenom u 13 zemalja, istraživači su utvrdili da tableta AR1001 usporava kognitivni pad za 31 odsto kod pacijenata u ranoj fazi Alchajmerove bolesti koji nisu primali nikakvu drugu terapiju, prenio je danas „Gardijan”.

Stručnjaci su naveli da su rezultati ohrabrujući, kao i da bi mogli da nagovijeste pojavu potpuno novog vida liječenja ove bolesti. Nalazi su predstavljeni na konferenciji o kliničkim ispitivanjima Alchajmerove bolesti u Bostonu.

AR1001 je inhibitor fosfodiesteraze-5 i pripada istoj grupi lijekova kao i vijagra, koja se koristi za liječenje erektilne disfunkcije.

Južnokorejska kompanija „AriBio”, koja je proizvođač ove pilule, saopštila je da je lijek usporio kognitivni pad kod 604 osobe koje nisu uzimale druge lijekove za Alchajmerovu bolest.

Stručnjak za neurodegeneraciju na Univerzitetu u Edinburgu i članica Akademije medicinskih nauka Tara Spajers-Džons izjavila je da rezultati ispitivanja djeluju veoma obećavajuće.

"Ovaj lijek djeluje tako što poboljšava protok krvi, a vjerovatno i direktno stimuliše puteve u moždanim ćelijama koji podstiču učenje i pamćenje", rekla je ona.

Prema riječima direktorke sektora istraživanja u britanskoj organizaciji za borbu protiv Alchajmerove bolesti Šione Skels, lijek AR1001 se uzima oralno i primjenjuje drugačiji pristup u odnosu na postojeće terapije. Ona je dodala da su nalazi veoma ohrabrujući i da predstavljaju važnu prekretnicu u potrazi za novim tretmanima.

Svi stručnjaci su, ipak, pozvali na sprovođenje dodatnih ispitivanja i naveli da će lijek AR1001 morati da prođe kroz detaljnu procenu naučne zajednice i regulatornih tijela za lijekove prije nego što bude mogao da se prepisuje za liječenje Alchajmerove bolesti, prenosi Tanjug.