Nesrećni brakovi i nezadovoljavajući bliski odnosi mogu da povećaju rizik od demencije, jer doprinose hroničnoj usamljenosti, koja kod osoba starijih od 65 godina povećava vjerovatnoću razvoja te bolesti za 38 odsto, pokazala je nova studija objavljena u časopisu „Starenje i mentalno zdravlje“.

Istraživači su utvrdili da gotovo trećina najusamljenijih osoba nije živela sama, već je dijelila dom sa ljudima sa kojima nije imala smislene ili ispunjavajuće odnose.

„To pokazuje da ova ranjivost može da proistekne i iz nezadovoljavajućih odnosa, opterećenja brigom o drugima ili nedostatka značajnih aktivnosti“, rekla je glavna autorka studije Ivana Simon sa Univerziteta u Bordou.

Istraživanje je obuhvatilo podatke 3.777 starijih osoba koje su praćene od 1988. do 2018. godine. Učesnici su podijeljeni u tri grupe - oni koji nikada nisu osjećali usamljenost, oni koji su je povremeno doživljavali i oni sa hroničnom usamljenošću.

Društvo Drijemanje tokom dana povezano s većim rizikom od demencije

Tokom narednih 20 godina, demencija se razvila kod 49 odsto osoba iz grupe sa hroničnom usamljenošću, u poređenju sa 33 odsto onih koji nikada nisu bili usamljeni i 34 odsto onih koji su povremeno osjećali usamljenost.

Viša istraživačica Centra za zdravlje stanovništva u Bordou Karin Peres istakla je da povremena usamljenost nije pokazala isti štetan uticaj kao hronična i dugotrajna usamljenost.

Prema njenim riječima, hronična usamljenost može da izazove dugotrajni proces zbog produžene aktivacije mehanizama stresa i imunoloških reakcija, a povezana je i sa fizičkom neaktivnošću, lošom ishranom, kardiovaskularnim bolestima i dijabetesom, koji su faktori rizika za demenciju.

Istraživači su pozvali ljekare da kod starijih osoba procenjuju i osećaj usamljenosti, a ne samo njihove životne okolnosti, kao i da im preporučuju društvene aktivnosti, prenosi Sputnik.