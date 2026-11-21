Američka vlada objavila je nove snimke neidentifikovanih letećih pojava koje su zabilježile američke vojne snage na Bliskom istoku.

Riječ je o osmoj grupi dokumenata o neidentifikovanim letećim objektima (NLO) koju je Pentagon objavio tokom ove godine.

Najnovija objava obuhvata 43 dokumenta i snimka, među kojima su tri video-zapisa nastala 2020, 2023. i 2026. godine. Sve tri snimke zabilježile su američke vojne letjelice ili druge vojne platforme na Bliskom istoku.

Snimci su nastali pomoću vojnih kamera i senzora koji mogu da otkrivaju objekte na osnovu toplotnog zračenja. Pentagon ih vodi kao nerazjašnjene slučajeve neidentifikovanih anomalnih pojava, poznatih pod skraćenicom UAP.

Kako navodi Indeks, video iz 2020. godine traje 20 sekundi, snimak iz 2023. godine 13 sekundi, dok je najnoviji, nastao 2026. godine, dug 54 sekunde.

EXCLUSIVE: Never-before-seen Pentagon video shows a tiny object glowing white hot on infrared flying across a warship in the Middle East. Trump releases the UFO files today. Full story👇 https://t.co/Ndb8brRFBY — Ross Ibbetson (@IbbetsonRoss) November 20, 2026

Materijale je američkom uredu za istraživanje neidentifikovanih pojava dostavila Centralna komanda američke vojske.

Tramp naredio objavljivanje dokumenata o NLO-ima

Američki predsjednik Donald Tramp početkom godine izvršnom uredbom zatražio je objavljivanje vladinih dokumenata o neidentifikovanim letećim pojavama. Pentagon je prvu grupu materijala objavio 8. maja.

Od tada su američke vlasti postepeno objavile stotine dokumenata, fotografija i video-snimaka. Cilj je da javnost dobije pristup ranije povjerljivim podacima o neobičnim pojavama koje su prijavljivali vojni piloti i drugi svjedoci.

Američka vojska koristi izraz UAP za pojave koje se na osnovu dostupnih podataka ne mogu odmah identifikovati. To ne znači da je riječ o vanzemaljskim letjelicama, već da njihovo porijeklo još nije razjašnjeno.

Neke od tih pojava naknadno se mogu objasniti kao avioni, dronovi, baloni, atmosferske pojave ili greške senzora. U drugim slučajevima nema dovoljno podataka da bi se pouzdano utvrdio njihov uzrok.

Pentagon najavljuje nove objave

Američke vlasti nastavljaju postepeno otvaranje arhive o neidentifikovanim pojavama. Pentagon priprema i nove grupe dokumenata koje bi trebalo da budu dostupne javnosti nakon provjere i uklanjanja oznaka tajnosti.