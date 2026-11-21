Sa tržišta Hrvatske povlači se sušena slanina od 550 grama proizvođača „Mijukić-Prom“ zbog moguće prisutnosti bakterije Listeria monocytogenes, saopštio je Državni inspektorat Republike Hrvatske.

Ovo je već treće povlačenje proizvoda ove kompanije iz Runovića u posljednjih mjesec dana, a sporni proizvod se prodavao u trgovinama „Žabac Food Outlet“ u Zagrebu i Velikoj Gorici.

Povlačenje iz predostrožnosti

Prema informacijama Državnog inspektorata, opoziv se odnosi na proizvod „Slanina kockice VP“ u pakovanju od 550 grama. Povlačenje je pokrenuto iz predostrožnosti zbog moguće prisutnosti mikroorganizma u sirovini korišćenoj tokom proizvodnje.

Posebnu pažnju javnosti izaziva činjenica da se proizvodi istog proizvođača ove godine povlače kod različitih trgovaca. Iako je riječ o zasebnim obavještenjima i konkretnim serijama, učestalo ponavljanje upozorenja skreće pažnju na kontrolu bezbjednosti hrane.

Iz Državnog inspektorata naglašavaju da se najnovije povlačenje odnosi isključivo na navedeni proizvod sa preciziranom oznakom serije i rokom trajanja.

Rizici po zdravlje potrošača

Bakterija Listeria monocytogenes izaziva listeriozu, zaraznu bolest koja nastaje konzumiranjem kontaminiranih namirnica. Ova infekcija može izazvati povišenu temperaturu, bolove u mišićima, mučninu i dijareju, dok u težim slučajevima dovodi do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Posebno su ugrožene trudnice, novorođenčad, starije osobe i lica sa oslabljenim imunološkim sistemom. Vlasti apeluju na potrošače koji su kupili sporni artikal da ga nipošto ne konzumiraju, prenosi Kurir.