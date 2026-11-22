Аутор:АТВ редакција
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Шпански тенисер Карлос Алкарас освојио је завршни мастерс први пут у каријери, пошто је вечерас у Торину побиједио Нијемца Александера Зверева резултатом 2:0.
Меч је трајао два сата и два минута, а резултат по сетовима је био 6:2, 7:6 /9:7/.
Алкарас је турнир завршио са пет побједа.
У групи је савладао америчког тенисера Френсиса Тијафоа, Руса Данила Медведева и Италијана Флавија Коболија, а у полуфиналу је послије преокрета побиједио Американца Бена Шелтона.
Шпанац је освајањем пехара зарадио и 5.171.000 долара, преноси Срна.
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