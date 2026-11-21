Шпански тенисер Карлос Алкарас пласирао се данас у финале завршног АТП турнира у Торину, пошто је побиједио Американца Бена Шелтона резултатом 2:1.

Меч је трајао два сата, а резултат по сетовима је био 3:6, 6:3, 7:6 /7:1/.

Алкарас је трећи тенисер свијета, док се Шелтон налази на четвртом мјесту АТП листе.

Ово је био шести међусобни дуел шпанског и америчког тенисера, а пети тријумф Алкараса.

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Шпански тенисер ће сутра у финалу играти против побједника дуела између Руса Данила Медведева и Александра Зверева из Њемачке.

Завршни турнир у Торину игра се за наградни фонд од 15,75 милиона долара.