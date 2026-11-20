Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић и његова породица сутра, 21. новембра лаве. Ђоковићи обиљежавају крсту славу Светог архангела Михаила, познатију као Аранђеловдан.
Нема сумње да ће ове године слава бити специфична упрво због ситуације у којој се налазе.
Наиме, Ђоковићи ове године могу сви да буду на окупу јер је Новак нешто раније завршио сезону и није сада у Торину на Завршном мастерсу.
Иначе, и прошле године је била специфична ситуација је су се Новак и Јелена тек били преселили у Атину.
Подсјетимо, прије двије године су Ђоковићи Аранђеловдан обиљежили у илегали далеко од очију јавности. Наиме, када су Ђоковићи 2017. ишли у Саборну цркву као домаћини славе чија је то светковина, преко пута Патријаршије окупио се велики број људи, а породица и пријатељи су се послије преселили у свој ресторан на Дорћолу.
Послије су славља била у породичном дому, а од прије коју годину у кући коју су направили на обали Павловачког језера недалеко од Руме на Фрушкој гори. Управо тамо су 2024. Ђоковићи обиљежили Аранђеловдан и то у миру јер је Срђан Ђоковић прије тога оперисан.
Годину дана раније, 2023, Новак није био у Србији због обавеза, односно у Малаги, гдје је заједно са друговима из репрезентације Србије учествовао на завршници Дејвис купа. Прије тога, 2022. је било весело, пјевала је и Ана Бекута, а главну ријеч у забави водио је Нолетов отац Срђан Ђоковић, преноси "Спортисимо".
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