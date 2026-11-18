Аутор:АТВ редакција
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Карлос Алкараз савладао је Данила Медведева резултатом 6:2, 6:4 у другом колу групе "Иван Лендл" на Завршном АТП турниру у Торину и дошао надомак пласмана у полуфинале.
Трећи тенисер свијета одиграо је сигуран меч и за 72 минута стигао до друге побједе у групној фази.
Алкараз је од почетка наметнуо свој ритам, освојио први сет са 6:2, а у другом је наставио у истом стилу и са 6:4 окончао дуел против петог играча на АТП листи.
Шпанцу је ово био осми тријумф у 11 међусобних сусрета са Медведевом, који је сада у знатно тежој позицији у борби за мјесто међу четворицом најбољих.
У другом сусрету другог кола групе "Иван Лендл" састаће се Италијан Флавио Коболи и Американац Френсис Тијафо, а тај дуел биће одигран касније вечерас.
Алкараз је такмичење започео убједљивом побједом над Тијафоом (6:2, 6:2), док је Медведев у првом колу био бољи од Коболија са 7:6 (7:4), 6:3.
Одлука о коначном пласману у групи пашће у посљедњем колу, које је на програму у петак. Алкараз ће играти против Коболија, док ће се Медведев састати са Тијафоом.
Завршни АТП турнир у Торину траје до 22. новембра, а осам најбољих тенисера сезоне бори се за наградни фонд од 15,5 милиона долара, пише РТС.
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