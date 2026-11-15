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Зверев успјешан на почетку Завршног турнира, Ходар пао послије два сета

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АТВ редакција
15.11.2026 18:19

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Зверев успјешан на почетку Завршног турнира, Ходар пао послије два сета
Фото: Tanjug/AP/Maja Smiejkowska

Њемачки тенисер Александар Зверев побиједио је Шпанца Рафаела Ходара резултатом 2:0, по сетовима 6:4 и 6:4, у првом мечу првог кола групе „Џон Мекинро“ на Завршном АТП турниру у Торину.

Ово је био други међусобни дуел њемачког и шпанског тенисера, а уједно и друга побједа Зверева.

Зверев је у првом сету направио брејк у седмом гему, а затим у десетом спасио двије брејк лопте и стигао до предности.

Ходар ни у другом сету није успио да одузме сервис ривалу, па је Звереву био довољан брејк у трећем гему да упише побједу.

У другом мечу првог кола групе „Џон Мекинро“, од 20.30 часова састаће се Американац Бен Шелтон и Француз Артур Фис.

У понедјељак ће бити одиграни мечеви првог кола групе „Иван Лендл“, у којима ће снаге одмјерити Карлос Алкараз из Шпаније и Френсис Тијафо из САД, те Флавио Коболи из Италије и Данил Медведев из Русије.

Турнир у Торину траје до 22. новембра, а игра се за наградни фонд од 15,5 милиона долара.

(РТС)

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Тагови :

тенис

Александар Зверев

турнир

Торино

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