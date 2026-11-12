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Све је спремно за спектакл у Торину

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12.11.2026 15:25

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Све је спремно за спектакл у Торину
Фото: Tanjug/AP/Adam Hunger

У четвртак, 12. новембра, одржан је жреб поводом Завршног АТП турнира у Торину.

Најбољи тенисер свијета Нијемац Александар Зверев играће на Завршном АТП турниру у групи "Џон Мекинро" против Американца Бена Шелтона, Француза Артура Фиса и Рафаела Ходара из Шпаније.

Саша Зверев је два пута у каријери и то 2018. и 2021. године тријумфовао на Завршном турниру и сада ће јурити трећи трофеј.

У групи "Иван Ледл" биће Шпанац Карлос Алкарас, Рус Данил Медведев, Италијан Флавио Коболи и Американац Френсис Тијафо, преноси Танјуг.

Медведев је титулу на Завршном турниру освојио 2020. године, док Коболи, Фис, Тијафо и Ходар дебитују на овом такмичењу.

Титулу у Торину неће бранити Италијан Јаник Синер, који због повреде пропушта Завршни турнир, а неће бити ни Новака Ђоковића који није изборио мјесто на сјеверу Италије.

Пласман у полуфинале избориће по два најбоља тенисера из сваке групе.

Завршни АТП турнир у Торину биће одигран од 15. до 22. новембра.

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Тагови :

Александар Зверев

Карлос Алкараз

Торино

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