Све је спремно за спектакл у Торину

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У четвртак, 12. новембра, одржан је жреб поводом Завршног АТП турнира у Торину.
Најбољи тенисер свијета Нијемац Александар Зверев играће на Завршном АТП турниру у групи "Џон Мекинро" против Американца Бена Шелтона, Француза Артура Фиса и Рафаела Ходара из Шпаније.
Саша Зверев је два пута у каријери и то 2018. и 2021. године тријумфовао на Завршном турниру и сада ће јурити трећи трофеј.
У групи "Иван Ледл" биће Шпанац Карлос Алкарас, Рус Данил Медведев, Италијан Флавио Коболи и Американац Френсис Тијафо, преноси Танјуг.
Медведев је титулу на Завршном турниру освојио 2020. године, док Коболи, Фис, Тијафо и Ходар дебитују на овом такмичењу.
Титулу у Торину неће бранити Италијан Јаник Синер, који због повреде пропушта Завршни турнир, а неће бити ни Новака Ђоковића који није изборио мјесто на сјеверу Италије.
Пласман у полуфинале избориће по два најбоља тенисера из сваке групе.
Завршни АТП турнир у Торину биће одигран од 15. до 22. новембра.
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