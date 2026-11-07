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Алкараз у финалу Мастерса у Паризу

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АТВ редакција
07.11.2026 22:01

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Шпанац Карлос Алкараз враћа лоптицу Аустралијанцу Алексу де Минору током финала у појединачној конкуренцији на АТП тениском турниру „Vienna Open” у Бечу, у Аустрији, у недјељу, 1. новембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Heinz-Peter Bader

Шпански тенисер Карлос Алкарас пласирао се у финале Мастерса у Паризу, пошто је вечерас у полуфиналу побиједио Норвежанина Каспера Руда.

Меч је трајао један сат и 27 минута, а резултат по сетовима је био 6:4, 6:4

Шпанац је трећи тенисер свијета, а Норвежанин је на 23. мјесту АТП листе.

Алкарас ће сутра у финалу играти против Американца Бена Шелтона.

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Мастерс у Паризу се игра за наградни фонд од 6.309.095 евра.

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Тагови :

Карлос Алкараз

тенис

тенисер

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