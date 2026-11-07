Алкараз у финалу Мастерса у Паризу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Шпански тенисер Карлос Алкарас пласирао се у финале Мастерса у Паризу, пошто је вечерас у полуфиналу побиједио Норвежанина Каспера Руда.
Меч је трајао један сат и 27 минута, а резултат по сетовима је био 6:4, 6:4
Шпанац је трећи тенисер свијета, а Норвежанин је на 23. мјесту АТП листе.
Алкарас ће сутра у финалу играти против Американца Бена Шелтона.
Остали спортови
"Златна рукавица": Филип Џида и Анастасија Лукајић без премца у Бањалуци
Мастерс у Паризу се игра за наградни фонд од 6.309.095 евра.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму