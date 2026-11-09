Аутор:АТВ редакција
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Бивши тенисери Грег Руседски и Џим Куријер говорили су о будућности Новака Ђоковића, његовој дуговјечности и могућем завршетку каријере.
Руседски сматра да српски тенисер треба да игра све док то жели, док Куријера највише занима како Ђоковић замишља опроштај од тениса.
Руседски је истакао да Ђоковић, упркос томе што има 39 година, и даље игра на изузетно високом нивоу, те да његова дуговјечност заслужује дивљење.
„Што се Новака тиче, нека игра док год жели. Тај човјек је апсолутна легенда. Он је највећи свих времена. Знам да можемо да гледамо статистику и бројке, али његова дуговјечност и ниво игре који одржава са 39 година заиста су невјероватни. Зато хајде да уживамо у њему док год жели да игра. И даље је имао сјајну сезону и надамо се да ће наставити још много година“, рекао је Руседски.
Говорећи о могућности да Ђоковић освоји рекордни 25. гренд слем трофеј, Руседски је оцијенио да ће му за такав подвиг бити потребно и мало среће, уз могуће проблеме главних ривала.
„Да би стигао до 25. гренд слем трофеја, морају да му се поклопе одређене ствари. Биће му потребно и мало среће, односно да тенисери попут Алкараза и Синера евентуално имају проблема са повредама“, навео је Руседски.
Куријер је, с друге стране, указао на питање које га највише занима када је ријеч о наставку Ђоковићеве каријере – гдје и на који начин српски тенисер жели да се опрости од тениса.
„Моје највеће питање је гдје Новак Ђоковић жели да заврши каријеру. Да ли има замишљен идеалан начин на који би желио да се опрости од тениса? Знам да је више пута јавно говорио да жели да каријеру заврши на Олимпијским играма, па је могуће да би управо то могао да буде крај“, рекао је Куријер.
Ђоковић и даље настоји да повећа број гренд слем титула, а евентуални 25. трофеј додатно би учврстио његов статус једног од најуспјешнијих тенисера у историји.
(РТС)
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