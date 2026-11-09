Лоше вијести за Новака Ђоковића

Аутор:АТВ редакција
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Српски тенисер Новак Ђоковић покварио је пласман за једну позицију и на данас објављеној АТП листи заузима 12. место.
Ђоковић, који је поразом у другом колу мастерса у Паризу завршио своју сезону, је 12. тенисер свијета са 2.940 бодова.
Први је и даље Немац Александар Зверев са 9.550 бодова, који ће и сезону уједно завршити на врху АТП листе.
Друго место заузима Италијан Јаник Синер са 9.450 бодова, док је са 7.100 бодова трећи Шпанац Карлос Алкарас, који је у недјељу освојио титулу на мастерсу у Паризу.
Међу првих 10 тенисера свијета се сада налази и Американац Тејлор Фриц, који се попео са 12. на 10. мјесто, прескочивши Ђоковића и Шпанца Рафаела Ходара, који је пао са 10. на 11. позицију.
Од осталих српских тенисера, Миомир Кецмановић и Хамад Међедовић су такође покварили своје пласмане. Кецмановић је пао са 60. на 64. мјесто, а Међедовић са 77. на 80. позицију.
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Након мастерса у Паризу утврђено је и којих осам тенисера ће играти на завршном мастерсу у Торину.
Уз већ раније познате учеснике - Зверева, Алкараса, Бена Шелтона и Данила Медведева, након турнира у главном граду Француске мјеста на мастерсу у Торину обезбиједили су и Флавио Коболи, Артур Фис, Френсис Тијафо и Ходар.
Такмичење на завршном мастерсу у Торину биће одржано од 15. до 22. новембра.
АТП листа: 1. Александар Зверев (Немачка) 9.550 2. Јаник Синер (Италија) 9.450 3. Карлос Алкарас (Шпанија) 7.100 4. Бен Шелтон (САД) 5.170 5. Данил Медведев (Русија) 3.820 6. Флавио Коболи (Италија) 3.680 7. Артур Фис (Француска) 3.625 8. Френсис Тијафо (САД) 3.390 9. Алекс де Минор (Аустралија) 3.370 10. Тејлор Фриц (САД) 3.285.
(Курир)
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