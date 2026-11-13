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Алкараз изненада прекинуо тренинг

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АТВ редакција
13.11.2026 17:21

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Карлос Алкараз враћа ударац Тејлору Фрицу из тима Ворлд током меча на тениском турниру у Лондону у суботу, 26. септембра 2026.
Фото: AP Photo/Maja Smiejkowska / Tanjug

Шпански тенисер Карлос Алкараз био је приморан да раније заврши тренинг са Флавијом Коболијем.

Карлитос је овог петка имао стомачних проблема од доручка, пише "Марка".

Није желио много да се напреже и тренинг је окончао 20 минута прије рока.

Трећи играч планете био је окружен цијелим својим тимом; Самјуелом Лопесом, Алваром Алкарасом, Хуанчом Мореном, Албертом Љедом и Албертом Молином.

Алкараз и даље има стабилизатор преко десног кољена, али то не представља проблем за његово кретање.

То је демонстрирао у четвртак на тренингу високог интензитета гдје је побједио Сашу Зверева, свјетског броја један.

Карлос ће имати времена да се опорави од ових тегоба, јер први меч против Френсиса Тијафоа на програму је у понедјељак од 14.00 часова.

Алкараз ће се у петак поподне фотографисати са преосталих седам учесника Завршног мастерса.

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Тагови :

Карлос Алкараз

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повреда

тенис

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