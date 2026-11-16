Без великих промјена на АТП листи - Ђоковић и даље на 12. мјесту

Аутор:АТВ редакција
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Српски тенисер Новак Ђоковић заузима 12. мјесто на најновијој АТП листи са 2.940 бодова, док је на првом мјесту и даље Александар Зверев.
Зверев је први тенисер свијета са 9.320 бодова, упркос томе што је изгубио 230 бодова у односу на претходну листу. На другој позицији је Италијан Јаник Синер са 7.950 бодова, док треће мјесто заузима Шпанац Карлос Алкараз са 6.100.
Међу првих пет су још Американац Бен Шелтон са 5.170 бодова и Рус Данил Медведев са 3.820.
Ђоковић је са 2.940 бодова на 12. позицији, одмах испред Американца Томија Пола, који има 2.925 бодова. Српски ас има 15 одиграних турнира у обрачуну за актуелни пласман.
У првих десет дошло је до мањих промјена. Американац Тејлор Фриц напредовао је за једно мјесто и сада је девети са 3.300 бодова, док је млади Шпанац Рафаел Ходар такође остварио напредак и налази се на десетој позицији са 3.234 бода.
Аустралијанац Алекс де Минор пао је за двије позиције и сада је 11. са 3.170 бодова.
Миомир Кецмановић се са 871 бодом налази на 64. мјесту, док је Хамад Међедовић напредовао и заузима 79. мјесто са 751 бодом.
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